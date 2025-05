Exoneración de sacerdote acusado de abuso sexual

Por MICHAEL CASEY (AP) — Un sacerdote católico de Massachusetts regresará al ministerio público después de que le retiraran los cargos de que agredió sexualmente a un niño hace más de dos décadas.

En 2022, el monseñor Francis Strahan fue acusado de violación forzada de un menor y de asalto y agresión indecentes. Fue acusado de agredir a un monaguillo cuando era sacerdote en la parroquia de Santa Brígida en Framingham, un suburbio de Boston, en dos ocasiones desde 2004 hasta 2008, cuando el niño tenía entre 11 y 13 años.

Sin embargo, durante el fin de semana, la arquidiócesis de Boston anunció que Strahan, un sacerdote mayor que ya se ha retirado, había sido exonerado de las acusaciones civiles y canónicas y regresaría al ministerio público. Los cargos penales fueron retirados en 2023, y la arquidiócesis indicó que había completado su investigación canónica, la cual determinó que las acusaciones "no eran verosímiles y, por lo tanto, eran infundadas".

"Reconocemos el impacto significativo que esto ha tenido en Monseñor Strahan, sus seres queridos, sus feligreses y muchos sacerdotes. Las acusaciones de abuso son a menudo asuntos complejos que requieren tiempo y exigen que los cuerpos investigativos sean minuciosos y justos con todas las partes involucradas. Es durante este proceso que las acusaciones se sopesan contra los hechos derivados de la investigación por parte de las fuerzas del orden seculares y por los investigadores de la Arquidiócesis de acuerdo con el derecho canónico", afirmó la arquidiócesis de Boston en un comunicado.

Sin embargo, la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes, el grupo principal en Estados Unidos para sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero, argumentó que Strahan "debería ser removido permanentemente del ministerio" debido al caso de abuso.

"Aunque la víctima finalmente decidió no testificar en 2023 debido al impacto que tendría en su salud física y mental, esta decisión de ninguna manera socava la credibilidad o importancia de los informes detallados que hizo a las fuerzas del orden. La Arquidiócesis de Boston no ha proporcionado evidencia que sustente su afirmación de que las acusaciones 'no eran verosímiles'", expresó el grupo expresó en un comunicado.

Strahan no será asignado a una parroquia específica y ya no es pastor en Santa Brígida. Sin embargo, podrá oficiar funerales y bodas.

En el momento de los cargos, su abogado, Thomas Hoopes, aseguró que su cliente no era culpable: "Esto es una gran injusticia para un hombre que ha dedicado su vida a servir a la gente y a su parroquia".

No se pudo contactar a Hoopes para obtener comentarios el lunes.

Strahan fue puesto en licencia administrativa en octubre de 2019 cuando la arquidiócesis se enteró de las acusaciones. Después de que se anunciaron los cargos, la arquidiócesis sostuvo que permanecería en licencia administrativa y no podría realizar ningún ministerio público hasta que se resolviera el caso. Renunció como pastor de Santa Brígida, un cargo que había ocupado desde 1983.

En 2002, el escándalo de abuso clerical fue desencadenado por una serie de historias en The Boston Globe que revelaron que el cardenal Bernard Law, ex arzobispo de Boston, y sus predecesores habían transferido sacerdotes abusadores de parroquia en parroquia sin alertar a los padres o a la policía. Law, quien murió en 2017, renunció como arzobispo en 2002.

En pocos meses, los católicos de todo el país exigieron saber si sus obispos habían hecho lo mismo. Y el escándalo se extendió rápidamente al extranjero, a Irlanda, Bélgica, Chile, Australia y más allá.