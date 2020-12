Explosión de casos de covid en California

Los Ángeles, Cal.- El Centro Médico Regional Corona, al sureste de Los Ángeles, convirtió una antigua sala de emergencias para ayudar a manejar casi el doble de la cantidad habitual de pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos. Erigió dos carpas para desastres a fin de utilizarlas para clasificar a los pacientes de la sala de emergencias porque ya está llena de enfermos que necesitan ingresar al hospital.

Las ambulancias con pacientes pueden permanecer estacionadas frente al hospital durante dos horas, a menos que traigan enfermos con emergencias críticas de vida o muerte.

"Ya no hay lugar. Literalmente, se están utilizando todos los rincones del hospital", ", dijo el director del hospital, Mark Uffer.

Es una escena que se desarrolla en toda California. Según los datos ofrecidos por las autoridades estatales, todo el sur de California y los 12 condados del Valle de San Joaquín al norte habían agotado su capacidad habitual en sus UCI y algunos hospitales han comenzado a utilizar el espacio habilitado para una "oleada".

Los hospitales de todo el estado luchan por encontrar camas para albergar pacientes en medio del temor de que la creciente tasa de infección por coronavirus agote los recursos y a los trabajadores de la salud.

Hasta el viernes, había casi 17.000 personas hospitalizadas, infectadas con el virus que causa el covid-19 o con sospecha de tenerlo, más del doble del pico anterior alcanzado en julio. Una proyección estatal que usa datos actuales para pronosticar tendencias futuras muestra que el número podría llegar a 75.000 a mediados de enero.

Más de 3.500 pacientes sospechosos o confirmados de tener covid-19 estaban en unidades de cuidados intensivos.

El estallido en la demanda también está agotando a los trabajadores médicos.

"Todavía tenemos camas físicas disponibles, pero necesitamos personal para atender a los pacientes. No hace mucho bien estar sentado en una cama sin que nadie lo atienda", dijo la doctora Amy Herold, jefa médica oficial del Centro Médico Queen of the Valley en Napa.

"La gente trabaja horas extra una y otra vez y está exhausta, y las cosas están empeorando".