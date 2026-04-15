Explosión en planta eléctrica; 9 muertos

PATNA, India.- Una explosión en una central eléctrica en la India dejó al menos nueve trabajadores muertos y otros 15 heridos el martes, informó la policía.

La detonación se produjo en un tubo de la caldera de una central eléctrica operada por la empresa privada Vedanta Limited, en el distrito de Sakti, en el estado de Chhattisgarh, indicó el alto funcionario policial Praful Thakur. La causa de la explosión no estaba clara de inmediato.

Las autoridades señalaron que equipos de rescate estaban registrando el lugar de la explosión en busca de trabajadores que pudieran haber quedado atrapados.

En un comunicado, la gerencia de la planta afirmó que su prioridad inmediata era brindar atención médica a los afectados y que estaba trabajando estrechamente con las autoridades locales. Agregó que se abrió una investigación sobre la causa de la explosión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ministro principal del estado de Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, describió el incidente como "extremadamente trágico" y manifestó que las autoridades estaban brindando asistencia a las familias de los fallecidos.

Los accidentes industriales son comunes en India ya menudo se atribuyen a que algunas personas incumplen las normas de seguridad, así como a inspecciones laxas por parte de los funcionarios.