Explota edificio en Myanmar; hay 45 fallecidos

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Bangkok, Tailandia.- Una explosión ocurrió en un edificio el domingo en el noreste de Myanmar donde se almacenan explosivos para la minería que provocó la muerte de al menos 45 personas, de acuerdo con rescatistas y reportes de medios independientes.

Unas 70 personas resultaron heridas en la explosión, que se produjo alrededor del mediodía en la aldea de Kaungtup, en el municipio de Namhkam.

La zona, ubicada a unos 3 kilómetros al sur de la frontera con China, está bajo el control del Ejército de Liberación Nacional Ta´ang, un grupo armado étnico que combate de manera esporádica al gobierno central de Myanmar.

Un socorrista que acudió al lugar de la explosión dijo se habían recuperado 45 cuerpos, incluidos seis niños, y habían sido llevados para su cremación.

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Un rescatista en Namhkam, dijo que más de 100 casas cerca del lugar de la explosión resultaron dañadas.

La televisión estatal china CCTV informó que la explosión provocó múltiples muertes y heridos, con muchas casas residenciales gravemente dañadas, pero no dio cifras.

Dijo que, según investigaciones preliminares, la explosión ocurrió en un sitio donde se almacenaban grandes cantidades de explosivos utilizados para operaciones mineras.

Las autoridades locales están brindando actualmente ayuda, atención médica y asistencia de reasentamiento a los residentes afectados, señaló el reporte.

El Ejército de Liberación Nacional Ta´ang (TNLA) informó que su departamento económico almacenó gelignita para su uso en sitios de minería.