Explota fábrica en Grecia; 5 fallecidos

Trikala, Grecia.- Al menos cinco trabajadores del turno de noche murieron y siete personas resultaron heridas tras una explosión y un incendio en una fábrica de galletas en el centro de Grecia, informaron las autoridades el lunes.

Los heridos, incluido un bombero, fueron hospitalizados tras la explosión en la planta de galletas Violanta, cerca de la ciudad de Trikala, unos 320 kilómetros (200 millas) al norte de Atenas.

La explosión ocurrió durante el turno de noche y el incendio resultante destruyó la planta. Los equipos de bomberos lucharon contra las llamas durante horas antes de recuperar cuatro cuerpos —todas mujeres— del edificio destruido. Partes de un quinto cuerpo femenino fueron recuperadas posteriormente y se identificarán formalmente mediante pruebas de ADN, indicaron los funcionarios de bomberos.

"Desafortunadamente, el día comenzó bajo la sombra del trágico accidente en Trikala, en una moderna instalación de producción de alimentos", dijo el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en un discurso televisado durante una reunión del gabinete. "Nuestros pensamientos hoy están con las familias de las víctimas. En nombre de todo el gabinete, les expresamos nuestras más profundas condolencias".

La policía indicó que los investigadores sospechan que la explosión pudo haberse originado cerca de los hornos, que operan las 24 horas del día. Seis trabajadores y un bombero estaban siendo tratados en un hospital en Trikala, ninguno en estado grave.