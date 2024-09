Explotan bipers en Líbano y Siria

BEIRUT..- Bípers utilizados por miembros de la guerrilla libanesa Hezbollah explotaron casi simultáneamente en Líbano y Siria, y mataron a por lo menos nueve personas, incluida una niña de 8 años, además de herir a miles más, dijeron funcionarios.

Hezbollah y el gobierno libanés culparon a Israel de lo que pareció ser un sofisticado ataque a distancia.

Entre los heridos estaba el embajador de Irán en Líbano. El misterioso incidente se produjo en medio de crecientes tensiones entre Israel y Hezbollah, que han intercambiado disparos en la frontera entre Israel y Líbano desde el ataque del 7 de octubre por parte de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza.

Los bípers (o buscapersonas) que explotaron habían sido adquiridos recientemente por Hezbollah después de que el líder del grupo ordenó a sus miembros que dejaran de usar celulares, advirtiendo que podrían ser rastreados por la inteligencia israelí. Un funcionario de Hezbollah dijo a The Associated Press que los dispositivos eran de una marca nueva que el grupo no había usado antes.

Alrededor de las 15:30 horas del martes, mientras la gente compraba alimentos, se sentaba en los cafés o conducía sus autos y motocicletas en el tráfico de la tarde, los bípers que llevaban en las manos o en los bolsillos empezaron a calentarse y luego explotaron, dejando escenas sangrientas y transeúntes aterrorizados.

Las explosiones se registraron sobre todo en zonas donde Hezbollah tiene una fuerte presencia, en particular un suburbio al sur de Beirut y en la región de Becá, pero también en Damasco, la capital de Siria, de acuerdo con funcionarios de seguridad libaneses y uno de Hezbollah, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

The Associated Press se puso en contacto con el ejército israelí, que se negó a hacer comentarios. Las explosiones se produjeron horas después de que la agencia de seguridad interna de Israel dijera que había frustrado un intento de Hezbollah de matar a un exfuncionario de seguridad israelí con un dispositivo explosivo que podía detonarse a distancia.