Expríncipe de GB, arrestado

Londres, Ing.- El expríncipe Andrés fue arrestado y retenido durante horas por la policía británica el jueves por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público relacionado con sus vínculos con Jeffrey Epstein, una medida extraordinaria en un país en donde las autoridades alguna vez intentaron proteger a la familia real de la vergüenza.

Se trata de la primera vez en casi cuatro siglos que un miembro del alto rango de la realeza británica fue arrestado, lo que deja de manifiesto la magnitud en la erosión de la deferencia hacia la monarquía en los últimos años.

El rey Carlos III, cuya difunta madre tenía el lema "nunca quejarse, nunca explicar", tomó la inusual medida de dar a conocer un comunicado sobre el arresto de su hermano, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

"Permítanme ser muy claro: la ley debe seguir su curso", declaró el monarca. "Mientras este proceso continúa, no sería correcto de mi parte hacer más comentarios sobre este asunto".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mountbatten-Windsor fue puesto en libertad el jueves por la noche, unas 11 horas después de que fue detenido en su residencia del este de Inglaterra, informó la policía del Valle del Támesis. Fue fotografiado a bordo de un vehículo después de salir de la comisaría ubicada cerca de la vivienda en la finca real de Sandringham.

La policía dijo que estaba puesto en libertad mientras continúa la investigación, lo que significa que no ha sido acusado ni exonerado.

La policía del Valle del Támesis había indicado anteriormente que estaba "evaluando" informes según los cuales Mountbatten-Windsor envió informes comerciales confidenciales a Epstein en 2010, cuando el expríncipe era enviado especial del Reino Unido para comercio internacional. La correspondencia entre los dos hombres fue parte de los documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el mes pasado junto con millones de archivos relacionados con la investigación sobre Epstein.

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", señaló el subdirector de la policía, Oliver Wright, en un comunicado.

La última vez que un miembro de alto rango de la realeza británica fue arrestado fue hace casi 400 años, durante el reinado de Carlos I, que vio una creciente lucha de poder entre la corona y el Parlamento británico.