Extinguen incendio en Universidad de Florida

San Petersburgo, Flo.- Los bomberos trabajaron durante la noche para extinguir un incendio en un laboratorio del campus de la Universidad del Sur de Florida en San Petersburgo, y las autoridades indicaron el domingo que el edificio podría ser una pérdida total.

El incendio del sábado por la noche obligó a evacuar al edificio del laboratorio de ciencias marinas y levantó columnas de humo denso el lugar. No se reportaron heridos y no se liberaron materiales peligrosos, escribió el presidente de la USF, Moez Limayem, en un mensaje a estudiantes y personal. La causa del incendio seguía bajo investigación.

Limayem señaló que las evaluaciones de daños continuaban, pero la destrucción era extensa.

"Nuestros equipos de recuperación están trabajando con el Colegio de Ciencias Marinas para priorizar material y equipo de investigación clave para evaluar su posible recuperación cuando se despeje el edificio", escribió Limayem. Las clases y los exámenes que se realizaron en el edificio serán reubicados.

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Las autoridades investigan si la causa del incendio que destruyó el edificio del Laboratorio de Ciencias Marinas (MSL) de la Universidad del Sur de Florida (USF) se originó por los rayos de una fuerte tormenta eléctrica en la zona.

Moez Limayem, presidente de la USF, dijo este domingo que el cuerpo de Bomberos y Rescate de St. Pete informó que se registraron rayos en la zona aproximadamente a la hora en que comenzó el incendio, pero la causa sigue bajo investigación.

El Departamento de Bomberos y Rescate indicó que el sábado equipos respondieron a un incendio estructural de dos alarmas en la USF en St. Petersburg y que la situación fue controlada de manera segura y eficiente.