Fallece niña de 5 años por coronavirus; no tenía fiebre ni tos

Tagan Drone tenía cinco años y la vida por delante. Sin embargo, el coronavirus se la arrebató. La pequeña, quien vivía con sus padres en Amarillo, Texas, Estados Unidos, falleció el pasado 30 de octubre, por complicaciones derivadas del Covid-19.

El caso se ha hecho viral desde que la madre de Tagan, Lastassija White, hablara con la emisora local KAMR, en declaraciones que recogieron medios como NBC News.

Ella comenzó a notar algo raro en su hija el martes 27 de octubre. "Sólo dormía, dormía y dormía. Así pasó el martes y miércoles. Comía y bebía, pero la noche del miércoles comenzó a vomitar". Entonces, la llevó a Emergencias.

Allí le hicieron la prueba de coronavirus y la pequeña dio positivo. No tenía fiebre, ni tos. Y los médicos le dijeron a White que la niña "estaría bien" porque el Covid-19 no afectaba tanto a los niños.

Los padres de Tagan, quien acababa de iniciar el kinder, no saben cómo se pudo contagiar la niña, que siempre insistía en la importancia de usar cubrebocas.

Lo cierto es que la mañana siguiente a que Tagan salió del hospital, su madre la encontró inconsciente en su cama. Aún respiraba y llamó a una emergencia.

Poco después, Tagan murió. Su padre, Quincy Drone, dijo a KAMR que siente que su hija "pudo salvarse".

"Este doctor nos dijo que nuestra hija estaría bien, y no sobrevivió ni 24 horas. Murió en las siguientes 15 horas".

El director de salud pública de la ciudad, Casie Stoughton, expresó sus condolencias. "Tenemos el corazón roto, y nuestros pensamientos y oraciones van con esa familia en particular y con cualquier familia que haya perdido a alguien en nuestra comunidad".

El distrito de Amarillo es uno de los que presenta un mayor número de casos de Covid-19 en Texas, entre estudiantes y empleados, dijo NBC, citando a The Amarillo Globe News.

Aunque las muertes de niños por coronavirus son raras, en los últimos días hubo un récord de contagios de menores en Estados Unidos.