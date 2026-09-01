Fatal anegación en el Gran Cañón

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Grand Canyon Village, Arizona.- Las labores de búsqueda y rescate continúan en el Gran Cañón, en Arizona, después de que una inundación repentina dejara al menos dos muertos, unas 15 personas que se cree que están desaparecidas y más de 60 evacuadas, informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

Rescatistas recuperaron los cuerpos de un quiropráctico de Texas y de al menos otra persona más después de que una gran inundación repentina se abrió paso durante el fin de semana por el Gran Cañón, mientras los meteorólogos advertían sobre la posibilidad de nuevas anegaciones y las lluvias bañaban las paredes del cañón.

Más de una decena de excursionistas, incluidos dos que formaban parte del grupo de amigos del quiropráctico, siguieron desaparecidos el lunes luego de una serie de precipitaciones en el área del arroyo Bright Angel, en un destino turístico que recibe 4,4 millones de visitantes al año.

La inundación ocurrió en lo profundo del cañón cerca del lugar donde fluye el río Colorado, alrededor de populares albergues y campamentos donde las personas que salen de excursión se arrestaron a pasar la noche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Decenas de visitantes tuvieron que ser evacuados del área en helicóptero. Hablaron de un enorme diluvio y de guardabosques que advertían sobre deslizamientos de rocas y vieron enormes acumulaciones de troncos y escombros arrastrados río abajo mientras esperaban a ser rescatados.

La familia de John Giusti, de 53 años, informó que el quiropráctico de Texas partió el jueves al viaje de sus sueños con dos amigos: pasar dos noches pescando y haciendo senderismo en el fondo del cañón.

Equipos por aire y tierra continúan con la búsqueda de Brent Rosenkranz, de 42 años de edad y propietario de un estudio de artes marciales de Texas; y de Timothy Smith, un piloto de Wyoming de 53 años de edad, indicaron sus preocupadas familias.

Visitar el Gran Cañón puede ser particularmente peligroso durante el verano debido al riesgo de inundaciones repentinas que vienen con la temporada de lluvias. Un día despejado puede dar paso rápidamente a tormentas eléctricas y aguaceros. Los meteorólogos advirtieron que podrían ocurrir más inundaciones.

Las fuertes lluvias monzónicas de este año han sido particularmente intensas debido a que hay una mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, en gran parte por la presencia de un fuerte El Niño, dijo A. Park Williams, un hidroclimatólogo de la Universidad de California, campus Los Ángeles.

El calentamiento natural de partes del océano Pacífico puede distorsionar el clima en todo el mundo. Ese vapor de agua adicional en el suroeste de Estados Unidos se exprime en la tormenta en forma de precipitaciones, explicó.