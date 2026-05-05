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Fatal explosión de fábrica de pirotecnia

Por EFE

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Fatal explosión de fábrica de pirotecnia

Pekín, China.- Al menos 21 personas murieron y otras 61 resultaron heridas por una explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales de la provincia china de Hunan, en el centro del país, informó este martes la televisión estatal CCTV.

El estruendo se produjo alrededor de las 16:40 hora local (8:40 GMT) del lunes, por causas todavía desconocidas, en un taller de la empresa de fabricación y exhibición de fuegos artificiales Huasheng ubicada en el municipio de Liuyang, bajo administración de la capital provincial de Changsha, de acuerdo al medio.

Imágenes difundidas en plataformas de internet locales mostraban una espesa columna de humo elevándose en el aire desde el lugar de la explosión.

Tras el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, instó a acelerar la búsqueda de personas desaparecidas, a hacer "todo lo posible" por salvar a los heridos y a esclarecer "cuanto antes" las causas del suceso y "depurar responsabilidades con rigor", según Xinhua.

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China registra con frecuencia accidentes vinculados a la industria pirotécnica: doce personas murieron el pasado febrero en la explosión de una tienda de fuegos artificiales en la provincia central de Hubei, y otras ocho fallecieron en un incidente similar ese mismo mes en la provincia de Jiangsu.

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