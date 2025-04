Fatal explosión en puerto iraní

Teherán, Irán.- Una fuerte explosión y un incendio, presuntamente vinculados a un cargamento de un ingrediente químico usado para fabricar combustible para cohetes, sacudieron el sábado un puerto en el sur de Irán, provocando la muerte de 8 personas e hiriendo a alrededor de 750.

La explosión, ocurrida en el puerto de Shahid Rajaei, coincidió con la tercera ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Omán sobre el programa nuclear de rápido avance de Teherán.

Aunque en Irán nadie ha indicado abiertamente que la explosión se debió a un ataque, incluso el ministro de Exteriores del país, Abbas Araghchi, que encabeza las conversaciones, reconoció que “nuestros servicios de seguridad están en alerta máxima dados los ejemplos anteriores de intentos de sabotaje y operaciones de asesinato diseñadas para provocar una respuesta legítima”.

Horas después del siniestro, las autoridades no habían revelado aún la causa de la explosión en el puerto, ubicado en las afueras de Bandar Abbas, aunque negaron que la explosión se relacione con la industria petrolera del país. Durante horas, las autoridades iraníes no dieron una explicación clara sobre la causa de la explosión en el puerto, situado en las afueras de Bandar Abbas, aunque negaron que la explosión tuviera algo que ver con la industria petrolera del país.

Sin embargo, el puerto recibió un cargamento de “combustible de cohetes de perclorato de sodio” en marzo, dijo la empresa de seguridad privada Ambrey. El combustible forma parte de un cargamento de China transportado en dos buques hacia Irán, del que informó primero el Financial Times en enero. El combustible se usaría para reabastecer las reservas de misiles de Irán, que se han agotado debido a sus ataques directos contra Israel en la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

“Según informes, el fuego fue resultado de un manejo incorrecto de un cargamento de combustible sólido que se usaría en los misiles balísticos de Irán”, señaló Ambrey.

Datos de seguimiento de buques analizados por The Associated Press sitúan uno de los buques que presuntamente transportaba el químico en las cercanías en marzo, como indicó Ambrey. Irán no ha reconocido la recepción del cargamento. Videos publicados en redes sociales mostraron una enorme columna de humo rojizo poco antes de la explosión. Esto indica la presencia de un compuesto químico en el incidente.

La noche del sábado, la agencia noticiosa estatal IRNA informó que la administración de aduanas de Irán atribuyó la explosión a “una reserva de mercancías peligrosas y materiales químicos almacenados en el área del puerto”, sin dar más detalles.