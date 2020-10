Fauci: Una vacuna contra la Covid podría estar disponible antes de fin de año

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, declaró a la cadena británica BBC que se podrá saber en su país antes de finales de este año si existe una vacuna contra la Covid-19 que sea "segura y efectiva".

En una entrevista con la cadena pública emitida este domingo, el experto comentó : Si bien "sabremos si una vacuna es segura para finales de noviembre, principios de diciembre" en Estados Unidos, las primeras dosis limitadas se adjudicarán dando prioridad a personas con mayores riesgos de sufrir complicaciones o personal sanitario, antes de poder ofrecerse al resto de la población.

Fauci alertó asimismo de que la cantidad de dosis que pudiera haber disponibles en diciembre no serán "suficientes para vacunar a todo el mundo" y habrá que esperar aún "varios meses en 2021".

El epidemiólogo alertó de que una posible vacuna no eliminaría las normas de restricción y seguridad que se aplican hoy en todos los países para evitar la transmisión del virus.

En la entrevista, el experto aseguró además que no deja que los insultos que recibe del presidente norteamericano, Donald Trump, le distraigan para poder centrarse en trabajar en el desarrollo de vacunas y "preservar la salud y la seguridad de los estadounidenses".

Fauci fue preguntado en varias ocasiones durante esta entrevista por las descalificaciones vertidas por Trump sobre él y otros expertos sanitarios de ese país. Entre ellas, el presidente de EEUU afirmaba recientemente que "la gente está cansada de la Covid y de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas".

Sobre este punto, Fauci respondió que no le ayuda que le enfrenten a Trump y que él se centra en lo que considera "la misión más importante: preservar la salud, la seguridad y el bienestar de los norteamericanos directa e indirectamente, para el mundo entero, incluyendo al Reino Unido".

"Creo que el resto son solo distracciones. Si me concentro en ellas, o dejo que me molesten, no podría realizar mi trabajo", indicó, al tiempo que puntualizó que no permite que esas afirmaciones le afecten a nivel "personal".

No obstante, sí desmintió una de esas últimas declaraciones de Trump, que sugirió en el último debate con el candidato demócrata a las próximas elecciones presidenciales del país, Joe Biden, que el coronavirus estaba cerca de "marcharse" de Estados Unidos.

Fauci rechazó que ese fuera el caso y mostró preocupación por el impacto potencial que pueden tener entre los ciudadanos ese tipo de declaraciones contrarias a la evidencia científica.