Federales usan gases contra manifestantes

Portland, Oregon.- Una persistente multitud de manifestantes seguían en el exterior de una corte federal en Portland, Oregon, en la madrugada del sábado mientras se lanzaban fuegos artificiales contra el inmueble, bajo nubes de gases lacrimógenos lanzados por fuerzas de seguridad federales.

Miles de personas salieron a la calle horas después de que un juez federal negó la petición de Oregon para restringir las acciones de agentes federales cuando detienen a gente durante las caóticas manifestaciones que han sacudido la ciudad y que enfrentaron a las autoridades locales con el gobierno de Donald Trump.

Varios cientos de personas, la mayoría con mascarilla y muchos ellos también con casco, se reunieron cerca de una fuente en la que suelen darse cita los grupos antes de marchar hacia el Palacio de Justicia Mark O. Hatfield, donde hay agentes federales desplegados. Corearon lemas y aplaudieron al son atronador de los tambores, parando para escuchar a los oradores.

Entre los grupos organizados presentes, incluyendo Healthcare Workers Protest, Teachers against Tyrants, Lawyers for Black Lives y las Wall of Moms", estaba la comisionada de Portland, Jo Ann Hardesty, quien se dirigió a la multitud en el exterior del tribunal federal.

A las 21:00 horas, los participantes eran va varios miles. Apiñados, llenaron la zona y las calles aledañas mientras cantaban "Black Lives Matter" y "Federales, váyanse a casa" al son de la percusión.

A medida que avanzaba la noche, los inconformes sacudieron con fuerza la cerca del tribunal y lanzaron fuegos artificiales hacia el inmueble y botellas de cristal. En muchas de las ocasiones, los agentes federales respondieron lanzando gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento.

Los agentes federales, enviados por Trump para atajar los disturbios, han detenido a docenas de personas en unas manifestaciones nocturnas contra el racismo que a menudo se volvieron violentas. Líderes demócratas en Oregon dijeron que la intervención federal ha empeorado la crisis, que dura ya dos meses, y el secretario estatal de Justicia presentó una demanda alegando que alguna gente había sido sacada de las calles en autos sin rotular.