Fernando Villavicencio, candidato de Ecuador había denunciado amenazas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- Fernando Villavicencio, de 59 años, periodista, activista político y candidato presidencial ecuatoriano, fue asesinado este miércoles, informó el mandatario Guillermo Lasso, anotando que "el crimen organizado ha llegado muy lejos".

Villavicencio había denunciado amenazas del "Cártel de Sinaloa": "El 'Cártel de Sinaloa', me refiero a alias 'Fito', en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia de que, si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida".

Villavicencio había sido periodista y en los sondeos se encontraba en medio de ocho aspirantes a la presidencia. Era uno de los candidatos más francos al hablar sobre los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades gubernamentales.

Villavicencio había denunciado también el 1 de agosto amenazas contra él y su equipo de campaña, supuestamente provenientes del líder de una banda criminal ligada al narcotráfico, que está detenido.

"Pese a las nuevas amenazas, seguiremos luchando por la gente valiente de nuestro #Ecuador", escribió Villavicencio en la red social X, antes llamada Twitter.

En un comunicado, su alianza Construye-Gente Buena (integrada por partidos de centro) informó por esa misma red social que "esta es la segunda amenaza que recibe en menos de 48 horas el equipo de campaña del candidato".

El más reciente mensaje de intimidación llegó a través de WhatsApp al teléfono de un coordinador de seguridad del candidato, un periodista que fue miembro de la Asamblea Nacional disuelta por el presidente Guillermo Lasso en mayo haciendo uso de una facultad constitucional, lo que dio paso a los comicios generales anticipados para completar el actual periodo de cuatro años (hasta mayo de 2025).

"Ya sé que eres el de seguridad, de hoy no pasas, te estoy vigilando", señala el texto de Construye-Gente Buena difundido por Villavicencio.

El aspirante presidencial dijo a la prensa que su equipo recibió una "gravísima amenaza" de alias "Fito", líder de la banda criminal "Los Choneros", vinculada al narcotráfico.

Señaló "que si sigo refiriéndome a él y a su estructura ellos atacarán en mi contra".

El comunicado agregó que, pese a las amenazas, Villavicencio no suspenderá su campaña de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto.

Estuvo en la Comisión de Fiscalización e impulsó pesquisas en temas petroleros.

"El candidato impulsó investigaciones, sobre todo en temas petroleros, a los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y al actual, de Guillermo Lasso. Su investigación más grande como asambleísta fue en el caso Petrochina, en el que denunció un esquema de corrupción en la intermediación petrolera", detalló el medio Primicias. "En la Asamblea, dirigió el Frente Parlamentario Anticorrupción, desde donde presentó también varias denuncias, entre ellas, de supuestos vínculos de candidatos a las seccionales con el narcotráfico", recordó el medio.

Villavicencio es un periodista de profesión y activista político. Desde mayo de 2021 ejercía como asambleísta por la bancada de la Alianza Honestidad; sin embargo, en la actualidad es independiente, recordó El Comercio de Ecuador.

Además, "tenía el cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político".

Nació el 11 de octubre de 1963 en el cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo y su título de tercer nivel fue otorgado por la desaparecida Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador.

Trabajó como comunicador social en la petrolera estatal Petroecuador. Luego se desempeñó como síndico de la Federación de Trabajadores Petroleros (Fetrapec) hasta octubre de 1999, cuando fue despedido. También ha colaborado para medios de comunicación como El Universo y la extinta revista Vanguardia. Fue asesor del asambleísta por Pachakutik, Cléver Jiménez, electo por la provincia de Zamora Chinchipe en los periodos 2009-2013 y 2013-2017.

Fue sentenciado a 18 meses de prisión por supuestas injurias en contra del presidente de ese entonces, Rafael Correa. Durante tres años estuvo prófugo de la justicia, recordó El Comercio de ese país.

El 20 de septiembre de 2017, a pocos días de su llegada, Villavicencio fue a la Fiscalía a presentar su denuncia por presunto mal uso de recursos públicos, en la comercialización de crudo entre Ecuador y la empresa privada Petrochina. También denunció el caso Sobornos 2012- 2016, conocido como Arroz Verde. En octubre de 2020, anunció su candidatura a la Asamblea Nacional y ganó.

Villavicencio, del movimiento de centro Construye, murió al ser atacado a bala cuando abandonaba un coliseo en el norte de Quito después de encabezar un mitin de campaña.

Era uno de los ocho candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas programadas para el 20 de agosto. El periodista y exmiembro de la Asamblea Nacional disuelta en mayo por Lasso aparecía segundo en la intención de voto con 13,2%, detrás de la abogada Luisa González (26,6%), única mujer en liza y afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), según la más reciente encuesta de Cedatos.

El diario El Universo, el principal del país, señaló que Villavicencio fue asesinado "al estilo sicariato y con tres tiros en la cabeza".

Lasso convocó a la sede presidencial al gabinete de Seguridad, así como a los titulares de organismos estatales como la máxima Corte Nacional de Justicia para "tratar este hecho que ha consternado al país".

"El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley", publicó en Twitter el mandatario Lasso.