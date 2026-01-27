Ferry naufraga en Filipinas; hay al menos 18 muertos

Manila, Filipinas.- Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió el lunes temprano cerca de una isla en el sur de Filipinas, matando al menos a 18 personas, informaron las autoridades. Los rescatistas salvaron a cientos más, y una flota de barcos de la Guardia Costera y de la Armada busca a quienes siguen desaparecidos.

Funcionarios del servicio de guardacostas indicaron que el ferry de carga y pasajeros aparentemente sufrieron problemas técnicos y se hundió después de la medianoche. La embarcación de casco de acero se inclinó abruptamente hacia un lado y comenzó a llenarse de agua, arrojando a la gente al mar en la oscuridad, según un pasajero rescatado que perdió a su bebé de 6 meses.

El M/V Trisha Kerstin 3 navegaba en medio de buen clima desde la ciudad portuaria de Zamboanga en dirección a la isla de Jolo, en el sur de la provincia de Sulu, con 332 pasajeros y 27 tripulantes. Se hundió a aproximadamente 2 kilómetros (una milla náutica) de la aldea isleña de Baluk-baluk, en la provincia de Basilan, dijo el comandante de la Guardia Costera, Romel Dua, a The Associated Press.

Los rescatistas salvaron al menos a 316 pasajeros y los tripulantes recuperaron 18 cuerpos, informaron las autoridades.

Hasta el momento se desconoce la causa del hundimiento, sobre el cual habrá una investigación, señaló Dua.