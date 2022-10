FGR extradita a Argentina a hombre por delito de defraudación

A-AA+

La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Argentina a Sergio José Lipovich, ya que entre 2013 y 2014, realizó compraventas de unidades funcionales de un fideicomiso ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de vendedor, a nombre de la empresa "Estilo Urquiza".

Lipovich, de nacionalidad argentina, es requerido por el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional No. 22 Secretaría No. 148 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el delito de defraudación por administración.

De acuerdo a las investigaciones el monto de las operaciones ascendió aproximadamente a 10 millones de pesos. El hoy reclamado no informó de esto a la empresa por lo que nunca entregó el recurso.

En tanto la entrega de la extradición se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes argentinos designados para su traslado a ese país.