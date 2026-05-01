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Finalizan Carlos y Camila su visita a EU

Con varias actividades sociales, los reyes del Reino Unido cerraron su viaje a EU

Por EFE

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
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Finalizan Carlos y Camila su visita a EU

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió nuevamente este jueves en la Casa Blanca a los reyes Carlos III y Camila, del Reino Unido, para despedirlos oficialmente en el ultimo día de su visita de Estado, una jornada en la que también viajaron al cercano estado de Virginia.

El mandatario y la primera dama, Melania Trump, saludaron a la pareja real en el pórtico sur de la residencia ejecutiva, flanqueados por banderas estadounidenses y británicas, donde posaron para una foto oficial y no respondieron preguntas de la prensa presente.

Trump anunció que tomó la decisión de eliminar los aranceles al whisky escocés en honor al rey Carlos III del Reino Unido, quien acaba de realizar una visita de Estado al país norteamericano junto a la reina Camila.

"¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo! Un gran honor tenerlos a ambos en Estados Unidos", afirmó Trump en su red Truth Social.

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El mandatario detalló que eliminará los aranceles y restricciones al whisky escocés para facilitar una relación comercial más fluida con la industria del bourbon de Kentucky.

Minutos después, Trump acompañó a Carlos III y Camila y los despidió con un saludo mientras ambos se subían en un automóvil para continuar viaje al emblemático cementerio militar de Arlington.

En el sitio, los reyes colocaron una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en honor a los combatientes enterrados allí.

Los reyes, conocidos por apoyar causas medioambientales, dedicaron la última etapa de su estancia en Estados Unidos a una visita turística al Parque Nacional de Shenandoah, una ventana a la rica naturaleza estadounidense.

También llegaron a la pequeña comunidad de Front Royal donde participaron en una fiesta vecinal como parte de las festividades por el próximo 250 aniversario de la independencia del país norteamericano del antiguo Imperio Británico.

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