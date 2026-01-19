Firma Canadá acuerdo comercial con China

WASHINGTON.- Los principales socios comerciales de Estados Unidos están respondiendo a las políticas comerciales beligerantes e impredecibles del presidente Donald Trump tratando de llevar sus negocios a otros lugares.

Canadá rompió con Estados Unidos el viernes, reduciendo su impuesto de importación del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos a cambio de aranceles más bajos sobre productos agrícolas canadienses, particularmente semillas de canola.

"Es una enorme declaración de realineación en las relaciones económicas de Canadá", dijo Edward Alden, quien estudia temas comerciales como investigador principal en el Consejo de Relaciones Exteriores. "La amenaza económica de Estados Unidos ahora es percibida por los canadienses como mucho mayor que la amenaza económica de China. Así que esto es algo importante".

Canadá ha sido varias veces blanco de la ira impulsiva de Trump. En octubre, por ejemplo, dijo que impondría un arancel del 10% a las importaciones canadienses como represalia por un anuncio del gobierno provincial de Ontario que criticaba la herramienta diplomática impositiva del presidente. No se aplicó el aumento, pero los aranceles sobre algunos sectores claves canadienses como el acero y el aluminio permanecen.

Pero el acuerdo del viernes con China es potencialmente peligroso para el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien arriesga represalias de Trump en vísperas de las negociaciones sobre la renovación de un pacto comercial norteamericano crucial para las empresas canadienses.