Fiscalía rechaza la excarcelación de Bernie Madoff por su enfermedad terminal

NUEVA YORK (EFE).- La Fiscalía de Estados Unidos ha rechazado la solicitud del exfinanciero Bernie Madoff, que cumple una condena de 150 años por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia, de ser excarcelado debido a la enfermedad terminal que padece.

"Los delitos de Madoff fueron extraordinariamente malvados. Su sentencia fue apropiadamente larga y no debe ser reducida", escribió la Fiscalía al juez de Nueva York que lleva su caso, según el diario The New York Post.

El juez había dado plazo hasta el pasado 28 de febrero para que las víctimas que los afectados por su estafa escribieran su parecer al juzgado.

Según la Fiscalía, solo 20 de 520 víctimas que escribieron mostraron su respaldo a una "liberación compasiva" del exfinanciero de 81 años.

Según sus abogados, Madoff, que se declaró culpable en 2009 de haber estafado 50 mil millones de dólares, sufre una enfermedad renal en fase terminal, además de otros problemas de salud como hipertensión y dificultades cardíacas.

"Hecha una revisión de los factores, es evidente que Madoff no presenta un peligro para ninguna persona o para la comunidad", señaló su equipo de defensa en el escrito entregado a un juez federal de Nueva York.

Madoff, que tuvo que entregar toda su fortuna cuando se declaró culpable, sería acogido por un amigo y viviría con su pensión y sanidad pública.

Su esposa, Ruth Madoff, anunció en 2011 que había cortado toda relación con el exfinanciero, mientras que sus dos hijos fallecieron mientras él estaba en la cárcel: uno se suicidó en 2010, dos años después del arresto de su padre, y el otro murió de cáncer en 2014.

La Fiscalía agregó que Madoff no se ha arrepentido de sus crímenes y recordó que al menos dos inversores estafados se suicidaron.