Fiscalía sueca presenta una orden de detención contra Assange por violación

"He pedido a la corte de Uppsala (norte de Estocolmo) que detenga a Assange en ausencia, sospechoso de violación en grado menor por causa probable. Si el tribunal decide detenerlo, enviaré una orden de arresto europea para que sea entregado a Suecia", señaló en un comunicado la fiscal superior adjunta, Eva-Marie Persson.



El periodista australiano fue arrestado hace un mes por la fuerza por agentes británicos en la embajada de Ecuador en Londres -donde se había refugiado en 2012 para evitar la extradición a Suecia-, al retirarle la nueva Administración de Quito el asilo diplomático.



Assange, retenido en una cárcel de máxima seguridad, fue condenado recientemente por un tribunal británico a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012 y espera a que Reino Unido decida sobre una petición de extradición a Estados Unidos por filtrar documentos secretos en WikiLeaks.



La reapertura del caso Assange en Suecia obedece al cambio en su situación, ha asegurado la Fiscalía, que ha insistido que el cierre se debió a la imposibilidad de hacer avanzar la causa y no a la falta de pruebas, además de que los tribunales suecos han concluido en varias ocasiones que las sospechas contra él son verosímiles.



"En el caso de un conflicto entre una orden de arresto europea y otra de extradición de Estados Unidos, las autoridades británicas deberán decidir el orden de prioridad", señaló hoy la fiscal.



Persson enfatizó que el resultado del proceso es "imposible de predecir", pero que desde su punto de vista el caso en Suecia puede transcurrir de forma simultánea al que sigue en Reino Unido.



El proceso en Suecia se reactivó al pedir la abogada de una de las denunciantes, Elizabeth Massi Fritz, la reapertura del caso tras la detención en Londres de Assange, a quien Quito le retiró el asilo por haber conculcado supuestamente "convenciones internacionales y el protocolo de convivencia" en la misión diplomática.



Tres de los delitos por los que fue investigado Assange en Suecia prescribieron y el de violación lo hará en agosto de 2020.



La Fiscalía sueca emitió en noviembre de 2010 una orden de arresto europea contra Assange, que fue detenido un mes después en Londres, y a partir de ahí comenzó un proceso judicial que culminó en junio de 2012, cuando el Supremo reafirmó la extradición a Suecia y el periodista se refugió en la embajada ecuatoriana.



El proceso en Suecia contra Assange, que se declara inocente y no ha sido formalmente acusado de nada, ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y la reapertura de un caso que había sido reducido inicialmente a delito menor.