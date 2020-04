Flores que no pudieron ser exportadas este año son regaladas a guatemaltecos

Galería 1 de 6

Un grupo de productores y exportadores de flores guatemaltecos obsequiaron este viernes 5.000 plantas en Guatemala con el objetivo de hacer "florecer la esperanza" en plena pandemia del coronavirus, después de no poder enviar su producto al extranjero.



Los floricultores, agrupados en la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), decidieron realizar este aporte a los guatemaltecos para aprovechar el producto que ya no saldrá a la venta en el extranjero por las medidas restrictivas adoptadas por cada país para frenar la curva de contagio de la enfermedad COVID-19.



El presidente del Comité de Flores de Corte de Agexport, Byron Calderón, aseguró que la decisión se enmarcó en una campaña social llamada "Que florezca la esperanza", con el fin de "llevar esperanza y paz a través de los colores vivos de las rosas, gerberas, 'snap dragons', orquídeas, aves del paraíso y proteas, entre otras".



Las flores fueron cultivadas en departamentos como Sacatepéquez, San Marcos, Guatemala y Chimaltenango, "con altos estándares de inocuidad y calidad, incluyendo sistemas de bioseguridad, por lo que cada flor que regalamos tuvo un proceso de sanitizado", aseguró Calderón.



En el sector del Obelisco de la capital del país, un grupo de repartidores de Agexport que portaban mascarilla y guantes entregaron un ramo de flores por persona en medio de los carros detenidos por el tránsito denso y a los transeúntes que se acercaron a buscar uno de los obsequios para llevar a casa.



Según la Agexport, las exportaciones de flores han venido en descenso desde el mes de enero, cuando el virus apareció en el mercado asiático, además del posterior avance por Europa y Estados Unidos.



Para Guatemala, la floricultura representa unos 5.000 empleos, de los cuales el 95 por ciento se ubican al interior del país, según la Asociación de Exportadores.



Las personas que dependen de este comercio internacional están en "alto riesgo", por lo que la idea de la actividad de este viernes fue aprovechar el producto cultivado y, posteriormente, "diseñar una estrategia para retomar los mercados internacionales", como aseguró la entidad en un comunicado de prensa.



Un 80 por ciento de los trabajadores de este cultivo son mujeres del área rural que llevan sustento a sus hogares y, por eso, "la campaña 'Que florezca la esperanza' busca preservar la floricultura del país, que el sector no muera y, sobre todo, sostener los empleos en beneficio de las familias que viven de esta actividad agrícola", enfatizó la asociación.



Las autoridades guatemaltecas han confirmado hasta el momento 50 personas contagiadas por la COVID-19, incluido un hombre fallecido por la enfermedad el pasado 15 de marzo.



El presidente del país, Alejandro Giammattei, ordenó el 16 de marzo la suspensión de labores a nivel público y privado, además de la suspensión de clases y el cierre de fronteras. Un día después, el 17 de marzo, Giammattei reculó y dijo que las empresas que quisieran trabajar podrían hacerlo siempre y cuando le notificaran al Gobierno y además consiguieran transporte privado para sus empleados.



El 22 de marzo entró en vigor un toque de queda que no permite salir a las calles de 4 de la tarde a 4 de la mañana, y que se extenderá al menos hasta el 12 de abril.