Fracasa el diálogo entre EU e Irán

Islamabad, Pakistán.- Las últimas conversaciones de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán parecieron fracasar antes de comenzar el sábado, ya que el principal diplomático de Teherán salió de Pakistán y el presidente Trump declaró que había dicho a los emisarios que no viajaran a Islamabad.

Las negociaciones estaban supuestas a dar seguimiento a las conversaciones históricas cara a cara a principios de este mes entre Estados Unidos, encabezadas por el vicepresidente JD Vance, e Irán, encabezado por el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf. Pero funcionarios iraníes han cuestionado si pueden confiar en Estados Unidos después de que sus fuerzas comenzarán a bloquear puertos iraníes en respuesta al control de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

"¡Si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar!!!", dijo Trump en redes sociales, agregando: "¡Demasiado tiempo desperdiciado en viajar, demasiado trabajo!". La Casa Blanca había dicho el viernes que Steve Witkoff y Jared Kushner irían a Islamabad.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, salió de Islamabad el sábado por la noche, dijeron a The Associated Press dos funcionarios paquistaníes, hablando bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación.

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El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, sostuvo el sábado que el país enviará buques barreminas al Mediterráneo para ayudar a retirar las minas iraníes del estrecho de Ormuz una vez terminen las hostilidades.

También el sábado, Irán reanudó los vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional de Teherán por primera vez desde que comenzó la guerra. La televisión estatal iraní informó que saldrían vuelos hacia Estambul, Mascate (la capital de Omán) y la ciudad saudí de Medina. Desde el inicio de la guerra, las autoridades dicen que al menos 3.375 personas han muerto en Irán y al menos 2.496 personas en el Líbano.