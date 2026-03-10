Francia envía 8 fragatas

Nicosia/París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que cuando se ataca a Chipre, que en este semestre preside la Unión Europea (UE), "se ataca a Europa", al tiempo que anuncio el despliegue de "ocho fragatas" más en la región.

En un discurso en Chipre, junto al presidente de ese país, Nikos Jristodulidis, y el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis, Macron subrayó que la defensa de la isla mediterránea es "una cuestión esencial para su país, para su vecino, socio y amigo, Grecia, pero también para Francia y con ella, la Unión Europea".

"El primer objetivo de este viaje a su lado es mostrar la plena solidaridad con Chipre, que la semana pasada fue blanco de varios ataques con drones y misiles. Cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa", declaró Macron.

Macron especificó que Francia está "coordinando esfuerzos (con Chipre) para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y de los ciudadanos europeos.

Reiteró asimismo el apoyo de Francia a Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait, con quienes está vinculado por acuerdos de defensa, pero también a Jordania, Arabia Saudí e Irak, que han sido atacados, y a quienes París ha brindado elementos de apoyo.

En el marco de ese despliegue, Macron anunció que enviará a la región "ocho fragatas", una movilización que calificó de "sin precedentes", que se sumarán a otras dos anunciadas la pasada semana.

"La presencia francesa, que se desplegará desde el Mediterráneo Oriental hasta el mar Rojo y (...) frente a las costas de (el estrecho de ) Ormuz, movilizará ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y nuestro portaaviones" Charles de Gaulle, dijo Macron desde la ciudad chipriota de Pafos.