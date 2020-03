Francia impone cuarentena obligatoria; impone multas y puntos de control para hacer cumplir el confinamiento

El Gobierno francés anunció este lunes que movilizará a más de 100.000 policías y gendarmes para hacer cumplir desde este martes las medidas de confinamiento decretadas para frenar el avance del coronavirus en el país.



Esos agentes podrán imponer multas de hasta 135 euros a quienes no respeten la consigna de quedarse en casa a no ser que sea por motivos laborales, sanitarios, alimenticios y, en casos excepcionales, familiares.



Todos los ciudadanos deberán justificar los desplazamientos con un certificado que podrán descargarse en Internet o hacer a mano si no disponen de impresora, indicó el ministro del Interior, Christophe Castaner.