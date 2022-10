Francia "ya está" en la octava ola de Covid-19

A-AA+

Francia ya se encuentra en la octava ola de Covid, con todos los indicadores a la alza, y con el invierno a la vuelta de la esquina.

Así lo aseguró Brigitte Autran, integrante del comité estratégico de vacunación del gobierno francés, en declaraciones al programa Apolline Matin.

"Todos los indicadores van en aumento, las tasas de positividad, hospitalización, consulta a urgencias e incluso ha aumentado la tasa de hospitalización en cuidados intensivos. Así que sí, estamos en esta octava ola", dijo Autran.

Por ello, llamó a "estar vigilantes". El lunes, la media móvil de siete días de nuevos casos diarios registró su nivel más alto desde el 2 de agosto, con 45 mil 631.

Sin embargo, Autran se mostró optimista. "Hay armas para luchar. La prevención es muy importante. Realmente hay que usar mascarillas", dijo. Señaló que las autoridades evalúan si regresar al uso obligatorio de mascarilla en ciertos espacios. Y agregó que no sólo es Francia y otros países europeos, sino Estados Unidos, donde se considera la medida.

También subrayó la importancia de la vacunación.

"Afortunadamente, las vacunas brindan una protección muy importante contra las formas graves y la muerte. Desafortunadamente, algunas personas que son muy frágiles, muy ancianas o que tienen una inmunodeficiencia, siguen siendo extremadamente sensibles y pueden tener formas graves. Las indicaciones son muy claras. Las personas mayores de 60 años y las que tienen factores de riesgo tienen que ir al médico para saber si se pueden vacunar. Por el momento una persona que está bien y que tiene menos de 60 años no se puede vacunar".

Al Covid se suma, además, la influenza estacional. "No hemos tenido una fuerte epidemia de influenza en dos años y, por lo tanto, nuestra inmunidad general contra la gripe probablemente haya disminuido", explicó. Por eso, también es de extrema importancia vacunarse contra la influenza.

En España la situación no es muy diferente. De acuerdo con Joan Cayla, de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), el país está en el comienzo de la octava ola. No sólo por lo que se ve en Francia, Alemania y Portugal, con aumento de casos, sino porque "estadísticamente es lo que toca", explicó. Por lo que se ha visto hasta ahora, cada tres o cuatro meses aparece una nueva ola. Lamentó, no obstante, "que la incidencia es superior a la de hace un año; lo ideal es que hubiésemos comenzado esta octava ola con menor número de contagios", dijo a NIUS.