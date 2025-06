Fraude electoral en Whittier Alaska vinculado a ciudadanía en Samoa Estadounidense

WHITTIER, Alaska, EE.UU. (AP) — Ubicado entre las montañas llenas de glaciares y el estrecho de Príncipe Guillermo de Alaska, el puerto de Whittier es tan aislado que sólo se puede llegar por un camino que pasa por un largo túnel de un solo carril, mismo que los vehículos comparten con los trenes. Es tan pequeño que casi todos sus 260 residentes viven en el mismo edificio residencial de 14 pisos.

Pero Whittier también es lugar de una improbable encrucijada de dos importantes corrientes en la política estadounidense: la lucha sobre lo que significa nacer en suelo estadounidense y las afirmaciones falsas del presidente Donald Trump de que existe un fraude electoral generalizado por parte de no ciudadanos.

En un caso que los expertos aseguran que no tiene precedentes, los fiscales de Alaska buscan presentar cargos por delitos graves contra 11 residentes de Whittier, la mayoría de ellos relacionados entre sí, diciendo que afirmaron falsamente ser ciudadanos estadounidenses al registrarse o intentar votar.

Los acusados nacieron todos en Samoa Estadounidense, un grupo de islas ubicado en el Pacífico Sur —a medio camino entre Hawai y Nueva Zelanda. Es el único territorio de Estados Unidos donde a los residentes no se les concede automáticamente la ciudadanía por haber nacido en suelo estadounidense, como dicta la Constitución.

En cambio, por un capricho de la historia geopolítica, se les considera "nacionales de Estados Unidos" —una distinción que les otorga ciertos derechos y obligaciones al tiempo que les niega otros. Los samoanos estadounidenses tienen derecho a un pasaporte de Estados Unidos y pueden servir en el Ejército. Los hombres deben registrarse para el Servicio Selectivo. Pueden votar en las elecciones locales en Samoa Estadounidense, pero no pueden ocupar cargos públicos en Estados Unidos ni participar en la mayoría de las elecciones federales.

Aquellos que deseen convertirse en ciudadanos pueden hacerlo, pero el proceso cuesta cientos de dólares y puede ser engorroso.

"Para mí, soy estadounidense. Nací estadounidense en suelo estadounidense", dijo el bombero Michael Pese, uno de los acusados en Whittier. "Samoa Estadounidense ha sido suelo estadounidense, jurisdicción estadounidense, durante 125 años. Según la ley suprema del país, ese es mi derecho de nacimiento."

La confusión sobre el voto no es exclusiva de Alaska

El estatus también ha creado confusión en otros estados.

En Oregón, los funcionarios registraron inadvertidamente a casi 200 residentes de Samoa Estadounidense para votar después de que obtuvieron su licencia de conducir al amparo de una ley de votantes automáticos del estado. De esos, diez sufragaron en una elección, según la oficina del secretario de Estado de Oregón. Los funcionarios de la agencia determinaron que los residentes no tenían la intención de violar la ley y no se cometió delito alguno.

En Hawai, una residente que nació en Samoa Estadounidense, Sai Timoteo, se postuló para la Legislatura estatal en 2018 antes de enterarse de que no se le permitía ocupar un cargo público ni votar. Siempre había considerado que votar era su deber cívico, y el formulario en el material electoral tenía una casilla para marcar: "Ciudadano de EE.UU./Nacional de EE.UU.".

"Marqué esa casilla toda mi vida", declaró.

Ella también evitó cargos, y Hawai cambió posteriormente su formulario para hacerlo más claro.

¿La ciudadanía estadounidense es un derecho de nacimiento?

En medio de la tormenta de órdenes ejecutivas que emitió Trump en los primeros días de su segundo mandato, hubo una que buscaba redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento y prohibirla para los hijos de padres que están sin permiso legal en Estados Unidos. Otro decreto reformaría la manera en que se llevan a cabo las elecciones federales, entre otros cambios que requieren que los votantes proporcionen prueba de ciudadanía.

Hasta ahora, los tribunales han bloqueado ambas órdenes. La Constitución dice que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos". También le deja a los estados la administración de sus elecciones.

El caso en Whittier comenzó con la esposa de Pese, Tupe Smith. Después de que la pareja se mudó a Whittier en 2018, Smith comenzó a ser voluntaria en la Escuela Comunitaria de Whittier, donde casi la mitad de los 55 estudiantes eran samoanos estadounidenses, muchos de ellos sus sobrinos y sobrinas. Ayudaba a los niños con su inglés, les enseñaba a leer y les cocinaba platillos samoanos.

En 2023 se abrió un puesto en la junta escolar regional y ella se postuló. Era la única candidata y ganó con aproximadamente el 95% de los votos.

Una mañana, unas semanas después, mientras preparaba el desayuno para sus dos hijos, agentes estatales tocaron a su puerta. Preguntaron sobre su historial de votación.

Explicó que sabía que no se le permitía votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero pensó que podía votar en comicios locales o estatales. Dijo que, por instrucción de trabajadores electorales, marcó una casilla afirmando que era ciudadana estadounidense porque no había opción para identificarse como nacional de Estados Unidos, según los registros judiciales.

Los agentes la sacaron por la fuerza de su casa y la llevaron a una prisión de mujeres cerca de Anchorage. Fue liberada ese mismo día después de que su esposo pagó la fianza.

"Cuando me pusieron las esposas, mi hijo comenzó a llorar", narró Smith a The Associated Press. "Le dijo a su papá que no quería que la policía me llevara o me encerrara."

Una cuestión de intención

Unos 10 meses después, los agentes regresaron a Whittier y emitieron citaciones judiciales a Pese, otros ocho familiares y un hombre que no estaba relacionado pero provenía de la misma localidad de Samoa Estadounidense que Pese.

Uno de los abogados de Smith, Neil Weare, creció en otro territorio estadounidense, Guam, y es cofundador del Right to Democracy Project con sede en Washington, cuya misión es "confrontar y desmantelar el marco colonial antidemocrático que gobierna a las personas en los territorios estadounidenses".

Insinuó que las acusaciones estaban dirigidas contra "los blancos más accesibles" en ausencia de evidencia de que los inmigrantes ilegales votan frecuentemente en las elecciones federales. Incluso las investigaciones a nivel estatal han encontrado que el voto de no ciudadanos es excepcionalmente raro.

"No hay duda de que la señora Smith carecía de la intención de engañar a un funcionario público para votar ilegalmente cuando marcó 'ciudadano de Estados Unidos.' en el material de registro de votantes", escribió la Corte de Apelaciones de Alaska la semana pasada, después de que un juez de un tribunal inferior se negó a desestimar los cargos.

Los fiscales señalan que su afirmación de ciudadanía fue intencional, y su afirmación de lo contrario quedó socavada por la claridad de la redacción en los formularios de solicitud de votante que llenó en 2020 y 2022. Los formularios decían que si el solicitante no respondía afirmativamente a ser mayor de 18 años y ciudadano de Estados Unidos, "no debe completar este formulario, ya que no es elegible para votar."

Una disputa con un pasado colonial

La situación única de los samoanos estadounidenses se remonta al siglo XIX, cuando Estados Unidos y las potencias europeas buscaban expandir sus intereses coloniales y económicos en el Pacífico Sur.

La Marina de Estados Unidos aseguró el uso del puerto de Pago Pago, en el este de Samoa, como una estación de reabastecimiento de carbón para buques militares y comerciales, mientras que Alemania buscaba proteger sus plantaciones de coco en el oeste de Samoa. Eventualmente, el archipiélago se dividió y las islas occidentales se convirtieron en la nación independiente de Samoa y las orientales convirtiéndose en Samoa Estadounidense.

Los dirigentes de Samoa Estadounidense pasaron gran parte de finales del siglo XIX y principios del XX argumentando que su gente debía ser ciudadana de Estados Unidos. La ciudadanía por derecho de nacimiento se otorgó eventualmente a los residentes de otros territorios estadounidenses: Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte. El Congreso sopesó la cuestión para Samoa Estadounidense en la década de 1930, pero fue rechazada. Algunos legisladores citaron preocupaciones financieras durante la Gran Depresión, mientras que otros expresaron objeciones abiertamente racistas, según un artículo publicado en 2020 en el American Journal of Legal History.

Los defensores de la ciudadanía automática afirman que su aprobación beneficiaría particularmente a los entre 150.000 y 160.000 nacionales que viven en territorio continental, muchos de ellos en California, Hawai, Washington, Oregón, Utah y Alaska.

"Pagamos impuestos, hacemos exactamente lo mismo que todos los demás que son ciudadanos", dijo Smith. "Sería bueno para nosotros tener los mismos derechos que todos aquí en los estados".

Cuestiones legales que se pondrán a prueba nuevamente

Muchos en Samoa Estadounidense eventualmente se desilusionaron con la idea, temiendo que extender la ciudadanía por derecho de nacimiento pondría en peligro sus costumbres, incluidas las leyes de tierras comunales del territorio.

La privatización de tierras podría perjudicar a los residentes de la isla, algo similar a lo que sucedió en Hawai, dijo Siniva Bennett, presidenta de la junta de la Samoa Pacific Development Corporation, una organización sin fines de lucro con sede en Portland, Oregón.

"Hemos podido mantener nuestra cultura, y no hemos sido despojados de nuestra tierra como muchos otros pueblos indígenas en Estados Unidos", dijo Bennett.

En 2021, el Tribunal Federal de Apelaciones del 10º Circuito se negó a extender la ciudadanía de forma automática a los nacidos en Samoa Estadounidense, asegurando que sería incorrecto imponer la ciudadanía a quienes no la desean. La Corte Suprema se negó a intervenir en el caso.

Varias jurisdicciones en todo el país —incluidas San Francisco y el Distrito de Columbia— permiten que las personas que no son ciudadanas voten en ciertas elecciones locales.

Tafilisaunoa Toleafoa, de la Pacific Community of Alaska, dijo que la situación ha sido tan confusa que su organización se comunicó con la División Electoral de Alaska en 2021 y 2022 para preguntar si los samoanos estadounidenses podían votar en elecciones estatales y locales. Ninguna de las veces recibió una respuesta directa, dijo.

"La gente le decía a nuestra comunidad que podían votar siempre que tuvieran su tarjeta de registro de votante emitida por el estado", dijo.

Finalmente, el año pasado, Carol Beecher, la jefa de la División Electoral del estado, envió una carta al grupo de Toleafoa para informarle que los samoanos estadounidenses no son elegibles para votar en las elecciones de Alaska. Pero para entonces ya se habían firmado los formularios de votación.

"Espero que esto sea una lección aprendida, que el estado de Alaska esté de acuerdo en que esto podría ser algo que podemos corregir administrativamente", dijo Toleafoa. "Diría que el estado podría haber hecho eso en lugar de procesar a los miembros de la comunidad."