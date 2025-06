Fred Smith, fundador de FedEx, fallece a los 80 años

MEMPHIS, Tennesse, EE.UU. (AP) — Fred Smith, el fundador de FedEx Corp. que revolucionó la industria de la entrega exprés, ha fallecido, informó la compañía. Tenía 80 años.

FedEx comenzó a operar en 1973, entregando paquetes pequeños y documentos más rápidamente de lo que podía hacerlo el servicio postal. Durante el siguiente medio siglo, Smith, un veterano de la infantería de marina, supervisó el crecimiento de una empresa que combinó el servicio aéreo y terrestre y se convirtió en un indicador económico debido a que muchas otras empresas dependen de ella.

FedEx, con sede en Memphis, Tennessee, se convirtió en una empresa global de transporte y logística que promedia 17 millones de envíos por día hábil. Smith dejó el cargo de director general en 2022, pero permaneció como presidente ejecutivo.

Smith, graduado de la Universidad de Yale en 1966, utilizó una teoría empresarial que desarrolló en la universidad para crear un sistema de entrega basado en vuelos de mercancías coordinados centrados en un centro principal.

La empresa también jugó un papel importante en el cambio de las empresas e industrias estadounidenses hacia un mayor uso de entregas sensibles al tiempo y menos dependencia de grandes inventarios y almacenes.

Smith dijo una vez a The Associated Press que se le ocurrió el nombre Federal Express porque quería que la empresa sonara grande e importante cuando en realidad era una firma incipiente con un futuro lejos de estar asegurado.

En ese momento, Smith trataba de conseguir un importante contrato de envío con el Banco de la Reserva Federal que no se concretó.

Al principio, Federal Express tenía 14 pequeños aviones operando desde el Aeropuerto Internacional de Memphis que llevaban paquetes a 25 ciudades de Estados Unidos.

El padre de Smith, también llamado Frederick, acumuló una pequeña fortuna en Memphis con una línea de autobuses regional y otros emprendimientos comerciales. Después de la universidad, Smith se unió a la infantería de marina de Estados Unidos y fue designado como segundo teniente. Dejó el Ejército como capitán en 1969 después de dos períodos en Vietnam, donde fue condecorado por su valentía y las heridas recibidas en combate.

En una entrevista con The Associated Press en 2023, dijo que todo lo que hizo al dirigir FedEx provino de su experiencia en los marines, no de lo que aprendió en Yale.

Poner en marcha Federal Express no fue una tarea fácil. Los envíos nocturnos eran nuevos para las empresas estadounidenses y la compañía necesitaba una flota de aviones y un sistema de rutas aéreas interconectadas desde el principio.

Aunque era uno de los ciudadanos más conocidos y prominentes de Memphis, Smith generalmente evitaba la atención del público, dedicando sus energías al trabajo y la familia.

A pesar de su discreción, Smith hizo una aparición especial en la película de 2000 "Náufrago" protagonizada por Tom Hanks. La película trataba sobre un empleado de FedEx varado en una isla.

"Memphis ha perdido a su ciudadano más importante, Fred Smith", dijo el representante estadounidense Steve Cohen de Tennessee, citando el apoyo de Smith a todo, desde la Universidad de Memphis hasta el zoológico de la ciudad. "FedEx es el motor de nuestra economía, y Fred Smith fue su fundador visionario. Pero más que eso, fue un ciudadano dedicado que se preocupó profundamente por nuestra ciudad".

Smith rara vez publicitaba las donaciones que él y su familia hacían, pero accedió a hablar con AP en 2023 sobre un regalo a la Fundación de Becas del Cuerpo de Marines para dotar un nuevo fondo de becas para los hijos de miembros de la Marina que buscan estudios en ciencia y tecnología.

"Lo que me ha interesado son las instituciones y las causas, no el nombre o el reconocimiento", dijo Smith en ese momento.

Cuando se le preguntó qué significa contribuir al bien público, respondió:

"Estados Unidos es el país más generoso del mundo. Es asombroso las contribuciones caritativas que los estadounidenses hacen cada año. Todo, desde las cosas más pequeñas hasta estas iniciativas masivas de atención médica y la Fundación Gates y todo lo demás", dijo. "Creo que si te ha ido bien en este país, es bastante mezquino no estar al menos dispuesto a devolver una buena parte de eso al interés público. Y todo esto está en la gran tradición de la filantropía estadounidense".