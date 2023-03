Frenan ley en Idaho sobre productos menstruales gratuitos

Una propuesta de ley que habría proporcionado productos menstruales gratis en los baños de mujeres en las escuelas públicas de Idaho, no fue aprobada en la Cámara de Representantes estatal, en donde al menos un legislador republicano calificó la propuesta de "muy liberal".

La medida fue aprobada hace unas semanas en la Comisión de Educación de la cámara baja con la recomendación de "aprobar". Pero la semana pasada, no logró aprobación en el pleno de la sala con una votación 35-35.

Se anticipaba que la instalación de dispensadores de productos costaría 435.000 dólares y aproximadamente 300.000 dólares al año surtirlos de productos menstruales para las estudiantes de sexto grado de primaria, al último de secundaria, según la nota presupuestaria de la ley. Analistas del presupuesto estatal anticipan un superávit de ingresos fiscales de 1.400 millones de dólares al final del año fiscal, informó el periódico Idaho Statesman.

"No es mucho dinero para el presupuesto estatal", dijo el representante republicano Rod Furniss, a la comisión, sobre la propuesta. "Hoy es un paso para preservar la feminidad, para darle una oportunidad de empezar bien, no estar avergonzada o sentirse aislada o apenada, o sentir que deben quedarse en casa y no ir a la escuela debido al periodo".