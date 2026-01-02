Fuertes lluvias azotan Afganistán, con víctimas
Kabul, Afganistán.- Las primeras lluvias intensas y nevadas de la temporada pusieron fin a un prolongado período de sequía en Afganistán, pero provocaron inundaciones repentinas en varias áreas, causando la muerte de al menos 17 personas y dejando heridas a otras 11, informó el jueves un portavoz de la autoridad nacional de gestión de desastres del país.
Entre los fallecidos se encontraban cinco miembros de una familia en una propiedad donde el techo se derrumbó el jueves en Kabkan, un distrito de la provincia de Herat, según Mohammad Yousaf Saeedi, portavoz del gobernador provincial. Dos de las víctimas eran menores.
La mayoría de las víctimas se han registrado desde el lunes en distritos afectados por las inundaciones, y el clima extremo también ha afectado la vida diaria en las regiones centro, norte, sur y oeste, según Mohammad Yousaf Hammad, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán.
Las inundaciones también dañaron la infraestructura en los distritos afectados, mataron ganado y afectaron a 1.800 familias, empeorando las condiciones en comunidades urbanas y rurales ya vulnerables.
Afganistán, al igual que los vecinos Pakistán e India, es muy vulnerable a eventos climáticos extremos, particularmente inundaciones repentinas tras las lluvias estacionales.
