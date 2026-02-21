Fuertes lluvias dejan 2 muertos en Perú

Lima, Perú.- Un policía desapareció el viernes en el principal río de la capital peruana cuando intentaba rescatar a un perro atrapado en las aguas que se incrementaron por las intensas lluvias que han causado además de dos muertos, así como cientos de casas y campos agrícolas afectados en distintos puntos del país.

El agente identificado como Patrick Ospina Orihuela ingresó por la mañana temprano al río Rímac para rescatar a un perro de pelaje negro atrapado luego que el caudal aumentó debido a las lluvias que arreciaron por el calentamiento de las aguas del Pacífico, según las autoridades. Las autoridades los buscaban usando drones y vehículos por los bordes del río.

Las precipitaciones también provocaron la víspera dos muertos y más de 400 casas afectadas por el lodo en el sur del país, mientras que en el centro volcó un camión en una vía y en el norte destruyeron decenas de hectáreas agrícolas, informaron el viernes las autoridades.

El centro de operaciones de emergencia de la región Arequipa indicó que las lluvias intensas, acompañadas de rayos y truenos desatados la víspera, provocaron aludes de lodo y piedras que avanzaron por las calles de dos poblados provocando la muerte de Isidora Molina, de 80 años, y Moisés Gamio, de 42. Las televisoras también mostraron cómo torrentes de agua turbia arrastraban varios vehículos que chocaban entre sí.

