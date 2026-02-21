Fuertes lluvias dejan 2 muertos en Perú
Lima, Perú.- Un policía desapareció el viernes en el principal río de la capital peruana cuando intentaba rescatar a un perro atrapado en las aguas que se incrementaron por las intensas lluvias que han causado además de dos muertos, así como cientos de casas y campos agrícolas afectados en distintos puntos del país.
El agente identificado como Patrick Ospina Orihuela ingresó por la mañana temprano al río Rímac para rescatar a un perro de pelaje negro atrapado luego que el caudal aumentó debido a las lluvias que arreciaron por el calentamiento de las aguas del Pacífico, según las autoridades. Las autoridades los buscaban usando drones y vehículos por los bordes del río.
Las precipitaciones también provocaron la víspera dos muertos y más de 400 casas afectadas por el lodo en el sur del país, mientras que en el centro volcó un camión en una vía y en el norte destruyeron decenas de hectáreas agrícolas, informaron el viernes las autoridades.
El centro de operaciones de emergencia de la región Arequipa indicó que las lluvias intensas, acompañadas de rayos y truenos desatados la víspera, provocaron aludes de lodo y piedras que avanzaron por las calles de dos poblados provocando la muerte de Isidora Molina, de 80 años, y Moisés Gamio, de 42. Las televisoras también mostraron cómo torrentes de agua turbia arrastraban varios vehículos que chocaban entre sí.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Dos muertos y policía desaparecido por lluvias intensas en Perú
AP
Las lluvias provocaron dos muertes y daños en viviendas y cultivos en varias regiones del país.
Cerco energético de EEUU tensiona sistema salud en Cuba
AP
Autoridades cubanas implementan medidas para mitigar impacto en salud ante restricciones y falta de recursos.
Trump advierte sobre ataques limitados a Irán en medio de negociaciones
AP
El presidente Trump considera acciones militares limitadas mientras Irán prepara propuesta de acuerdo nuclear.