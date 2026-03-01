"Furia épica" contra Irán

Washington.- Estados Unidos e Israel lanzaron un fuerte ataque contra Irán el sábado, y el presidente estadounidense Donald Trump instó a la población iraní a "tomar el control de su destino" y levantarse contra el liderazgo islámico que ha gobernado la nación desde 1979.

Trump, anunció que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha muerto en los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel llamados "Furia Épica" contra la República Islámica y afirmó que "la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país ha llegado con la muerte del ayatolá".

"Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Los ataques abrieron un nuevo y asombroso capítulo en la intervención estadounidense en Irán, marcando la segunda vez en ocho meses que el gobierno de Trump ataca al país durante conversaciones sobre su programa nuclear. Parecía seguro que la presunta muerte de Jamenei, tras décadas en el poder, crearía un importante vacío de liderazgo dada la ausencia de un sucesor conocido y debido a que el líder supremo tenía la última palabra sobre todas las políticas principales. Dirigía el estamento clerical de Irán y al grupo paramilitar Guardia Revolucionaria, los dos principales centros de poder en la teocracia gobernante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había "señales crecientes" de que Jamenei, de 86 años, había sido abatido cuando Israel atacó su complejo a primera hora del sábado. Poco después del discurso, dos funcionarios israelíes dijeron que Israel había confirmado su muerte.

En el sur de la República Islámica, al menos 85 personas fueron reportadas muertas después de que una escuela de niñas fuera alcanzada, y decenas más resultaron heridas, dijo el gobernador local a la televisión estatal iraní.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de Estados Unidos, dijo que estaba "al tanto de los reportes" de que una escuela de niñas fue alcanzada y que los estaban investigando.

La agencia estatal de noticias de Irán, IRNA, dijo que al menos 15 personas murieron en el suroeste del país, citando al gobernador de Lamerd, Ali Alizadeh, quien dijo que un polideportivo, dos zonas residenciales y un salón cerca de una escuela fueron alcanzados.

Un diplomático iraní dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que cientos de civiles murieron y resultaron heridos en los ataques.

Meses de tensiones

La operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, que según funcionarios fue planeada durante meses, tuvo lugar el sábado durante el mes sagrado de ayuno del ramadán y al inicio de la semana laboral iraní.

Citando a la Media Luna Roja, los medios estatales iraníes informaron el sábado por la noche que al menos 201 personas habían muerto y más de 700 resultaron heridas. Irán respondió lanzando misiles y drones hacia Israel y bases militares estadounidenses en la región, y los intercambios de fuego continuaron hasta la noche.

Al parecer, algunos de los primeros ataques contra Irán golpearon cerca de las oficinas de Jamenei, el segundo líder de la República Islámica que sucedió al ayatolá Ruhollah Jomeini.

Conversaciones

nucleares fallidas

Las tensiones se dispararon en las últimas semanas mientras los buques de guerra estadounidenses se dirigían a la región.

El presidente Trump dijo que quería un acuerdo que restringiese el programa nuclear de Teherán, en un momento en que el país enfrenta un creciente descontento tras una oleada de protestas a escala nacional.

El detonante de los ataques del sábado parecía ser la reciente ronda de conversaciones nucleares fallidas realizada el jueves. También reflejan los drásticos cambios que han dejado al cuerpo gobernante de Irán en su posición más débil desde la Revolución Islámica hace casi medio siglo.

Aunque el presidente estadounidense declaró que el programa nuclear iraní había sido aniquilado en los ataques del año pasado, el país reconstruía la infraestructura que había perdido, y la inteligencia mostró que Irán había desarrollado la capacidad de producir sus propias centrifugadoras de alta calidad, un paso importante para desarrollar el uranio altamente enriquecido necesario para fabricar armas, esto, según un alto funcionario estadounidense que habló con reporteros bajo condición de anonimato para discutir el proceso de toma de decisiones de Trump.