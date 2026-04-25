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G7 reitera respeto a TNP

Por EFE

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
G7 reitera respeto a TNP

París, Fra.- Los miembros del G7 subrayaron este viernes su determinación para que Irán "no desarrolle ni adquiera nunca armas nucleares" e hicieron un llamamiento para "el respeto íntegro" del Tratado de No Proliferación (TNP), del que ese país es uno de los que lo ha firmado y ratificado.

En una declaración conjunta, el grupo de directores sobre la no proliferación de armas nucleares de los siete países más ricos (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Italia y Canadá) defienden "el papel esencial" del TNP "para la promoción de la paz y de la seguridad internacionales".

En el contexto de la guerra en Oriente Medio en el que las ambiciones de Irán para dotarse de la bomba atómica aparecen como la principal justificación ofrecida por Estados Unidos e Israel para desencadenar el conflicto, insisten en que cumplir plenamente con las obligaciones del TNP "es esencial para garantizar la confianza internacional en el carácter pacífico de las actividades nucleares".

También hacen un llamamiento para que los países que no se han adherido al tratado, elaborado en 1968 para tratar de reducir el riesgo de que las armas nucleares se propague por el mundo, lo hagan.

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