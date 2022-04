Gala en Washington deja 67 contagiados de Covid

El sábado 2 de abril, cientos de personas acudieron a la cena del club Gridiron, en Washington, capital de Estados Unidos. Políticos, periodistas, funcionarios políticos asistieron al evento. Una semana después, 67 personas han dado positivo a Covid.19.

La cena atrajo a unos 630 invitados, incluyendo congresistas, miembros del gabinete, del cuerpo diplomático, del ejército, empresarios y periodistas. El presidente Joe Biden no asistió, pero sí apareció vía video. La gala se realizó en el hotel Renaissance de la capital estadounidense.

Para el martes pasado, los representantes Adam Schiff y Joaquín Castro, así como la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, anunciaron que dieron positivo en sus pruebas de Covid-19, tras asistir a la cena. También media decena de periodistas y miembros de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional.

El jueves vino otra oleada de anuncios, incluyendo la senadora Susan Collins, otra de las asistentes del evento. Este sábado, el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, se convirtió en el tercer miembro del gabinete, y asistente a la gala, en contagiarse. El fiscal general Merrick Garland se sumó a la lista.

El presidente Biden ha logrado evitar el contagio, aunque hace unos días estuvo con la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien también dio positivo a Covid-19, aunque ella no estuvo en la cena, que volvió a realizarse después de dos años de pausa por la pandemia. La Casa Blanca aseguró que el riesgo fue mínimo para Biden.

La cifra de 67 contagiados de la cena implica que más de 10% de los asistentes ha dado positivo. Sin embargo, el dato no incluye a personal del hotel que trabajó en el evento y del que se desconoce su estado de salud.

Los síntomas de los contagiados han sido leves. Todos los invitados tenían que mostrar comprobante de vacunación para poder ingresar.