"Gané fácilmente si cuentan los votos legales", afirma Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que quiere "proteger la integridad de la elección", mientras se llevan a cabo los últimos conteos de votos en varios estados del país, que podrían ser claves para conocer al siguiente mandatario.

El actual mandatario afirmó que "gané fácilmente si cuentan los votos legales", pero que "si cuentan los votos ilegales, pueden robarse la elección".

"Fue el año de las mujeres republicanas; fueron elegidas más al Congreso que en cualquier otro momento en la historia", señaló Trump, afirmando también que se registró una "ola roja" por los republicanos, no una "ola azul" como señalan los demócratas; "el republicano se convirtió en el partido de los trabajadores", afirma.

"Decían que perdería Florida por mucho, y gané por mucho. Decían que perdería Ohio, y gané Ohio. Lo sabían, no son estúpidos, querían suprimir (el voto)", aseguró Trump durante un mensaje a medios. Además, el mandatario insistió en que iban ganando en algunos estados clave y que "sorpresivamente" esos triunfos desaparecieron.

"En Georgia gané por mucho, y pasamos de ganar por mucho a incluso estar un poco por debajo", cuenta el presidente. "Pararon de contar por unas horas, y eso pasó. Están encontrando repentinamente boletas electorales que benefician a un solo lado, el de Joe Biden. Este es el caso que están tratando de robar la elección, de corromper la elección, acusa Trump, aunque no hay prueba alguna al respecto".