García de Alba, el embajador mexicano apasionado por el deporte que fue traductor del papa

El embajador mexicano en Italia, Carlos García de Alba, quiere ser comentarista deportivo cuando concluya dentro de unos años su larga carrera diplomática, en la que ha vivido situaciones muy difíciles de olvidar, como ser traductor de Juan Pablo II o reunirse con presos del corredor de la muerte en Estados Unidos.

"La diplomacia es un sueño hecho realidad que hasta ahora ha durado 37 años", explica en una entrevista con EFE el hombre al frente de la Embajada de México en Italia, Albania, Malta y San Marino desde 2019.

García de Alba (Guadalajara, 1958) nunca imaginó en su juventud que sería embajador, pues "tenía pensado ser un académico", pero este "accidente de vida extraordinario" puede superar las cuatro décadas: "Me faltan cinco años de carrera, si la salud me da".

ITALIA, UNA HISTORIA DE IDA Y VUELTA

"Ser embajador de México en Italia es obviamente un trabajo de gran responsabilidad, pues es un país del G7, una de las mayores economías del mundo y una superpotencia cultural. El reto no es sólo cumplir adecuadamente el rol institucional de representar bien a tu país, sino mejorar la relación respecto a cómo la recibiste", explica.

Su relación con Italia viene de lejos: "Tuve la suerte de estudiar y vivir en este país de joven, me defiendo con el idioma, y esa parte también ayuda porque no hay muchos colegas en el servicio exterior mexicano de los poco más de 1.000 que somos que tengan ese conocimiento".

De esa época guarda, entre otras muchas cosas, el doctorado en Sociología que obtuvo cuando fue agregado comercial en la Embajada (1989-1993).

Licenciado en Economía, es diplomático de carrera desde 1987 y obtuvo el título de embajador en 2006. Él fue el último diplomático convocado al Palacio de Xicoténcatl, sede histórica del Senado de México, en abril de 2011.

UN DIPLOMÁTICO TODOTERRENO

"Empecé mi carrera con una breve estancia la ciudad canadiense de Quebec y de ahí pasé a Roma. Después estuve en la embajada de Yakarta, una estancia corta, pero importante, pues me tocó ser el enlace en el proceso de negociación del ingreso de México a la APEC".

Recuerda también su misión en El Salvador, cuando se negociaba la paz: "México envió a la policía federal de caminos y yo fui la cara civil de ese contingente".

Ser cónsul general en Dallas fue su primera responsabilidad a nivel de embajador y el primer contacto con la gran cultura méxico-estadounidense americana, a la que regresaría en Los Ángeles y en San Benardino, unos meses antes de su actual cargo.

"Me considero un diplomático todo terreno, al que le gustan los retos. Yo nunca he dicho que no cuando me han propuesto un encargo".

JUAN PABLO II Y EL CORREDOR DE LA MUERTE

Entre sus recuerdos más emocionantes figura cuando le tocó ser traductor en la conversación entre el papa y el presidente Carlos Salinas de Gortari al reanudarse las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.

"Se les había escapado el pequeño detalle de poner traductor y entonces me avisan que vaya a la Capilla Sixtna a ayudar. Estamos hablando de 1992, hace 31 años de ese episodio tan bonito, que no me esperaba".

Pero tampoco se olvida de cuando visitó a varios condenados a muerte de México en EE.UU. "Es una experiencia muy dura, pero muy formativa, que yo mismo he buscado cuantas veces he tenido uno cerca de mi lugar de trabajo", explica, al destacar "los extremos de esta carrera fascinante y enriquecedora".

MÉXICO, PRIMER PAÍS EN ORGANIZAR TRES MUNDIALES DE FÚTBOL

El embajador nunca he escondido su pasión por los deportes.

"Practiqué el fútbol y también fui un poco atleta en mis años mozos; el ping pong es tal vez el último que sigo practicando muy esporádicamente. Pero todos los veo, todos los sigo. Espero cuando me jubile en 5 años y si la salud me da dedicarme algún día al periodismo deportivo", revela a EFE.

Además "ya he hecho mis pinitos como comentarista deportivo de fútbol en la Fox y también comenté juegos de beisbol, de básquetbol".

¿Se ve como comentarista de la selección mexicana en el próximo mundial de fútbol, cuando México se convierta en el primer país de la historia en organizar tres Mundiales?

"En el 2026 todavía tal vez estaré en activo en el servicio exterior. Así es que no sé si me van a dar permiso, tendré que tomarme vacaciones", bromea.