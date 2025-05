Gary Lineker y su salida de la BBC por controversia en redes sociales

Gary Lineker, el astro del fútbol inglés que se transformó en celebridad de los medios, dejará su papel como presentador de la BBC tras enfrentar críticas por publicar una historia de Instagram sobre el sionismo que incluía una imagen de una rata.

Lineker, de 64 años y el presentador mejor pagado de la emisora nacional británica con un salario de aproximadamente 1,3 millones de libras (1,7 millones de dólares) al año, estaba programado para dejar el programa destacado de resúmenes de fútbol "Match of the Day" al final de esta temporada, pero permanecería en la BBC para liderar otras coberturas de fútbol, incluyendo la Copa Mundial masculina del próximo año.

Sin embargo, la BBC informó el lunes en un comunicado que Lineker se retirará por completo de la corporación después del episodio final de "Match of the Day" el próximo fin de semana, a raíz de su decisión de compartir una publicación del grupo Palestine Lobby, ilustrada con una imagen de una rata, titulada: "El sionismo explicado en dos minutos."

Las ratas, vinculadas a enfermedades y suciedad, han sido utilizadas para representar a los judíos en la propaganda antisemita a lo largo de la historia, incluyendo por los nazis en la Alemania de los años 30.

"Gary ha reconocido el error que cometió. En consecuencia, hemos acordado que se retirará de la presentación después de esta temporada", señaló Tim Davie, el director general de la BBC.

Lineker ya se había disculpado por su conducta, diciendo la semana pasada que volvió a publicar material que posteriormente supo contenía "referencias ofensivas", añadiendo que retiró la publicación tan pronto como se dio cuenta del problema y que "nunca compartiría conscientemente nada antisemita".

Antes de la disculpa de Lineker, Davie dijo que la corporación necesitaba que las personas fueran "ejemplos de los valores de la BBC y siguieran nuestras políticas de redes sociales" y que "cuando alguien comete un error, nos cuesta".

"El fútbol ha estado en el corazón de mi vida desde que tengo memoria, tanto en el campo como en el estudio", expresó Lineker en el comunicado de la BBC. "Me importa profundamente el juego y el trabajo que he hecho con la BBC durante muchos años. Como he dicho, nunca volvería a publicar conscientemente nada antisemita, va en contra de todo lo que defiendo".

"Sin embargo, reconozco el error y el malestar que causé, y reitero lo mucho que lo lamento. Retirarme ahora parece ser el curso de acción responsable", agregó.

En una publicación de video separada en Instagram, Lineker dijo que había cometido un "error genuino" y que "debería haber sido más diligente."

"He defendido a las minorías y los problemas humanitarios y todas las formas de racismo durante toda mi vida, incluyendo, por supuesto, el antisemitismo, que aborrezco absolutamente," dijo. "No hay lugar para ello, y nunca debería haberlo."

Relación tensa con la BBC

La apertura de Lineker para reflejar sus opiniones políticas en las redes sociales ha causado una creciente fricción con la BBC respecto a sus directrices de imparcialidad.

Fue suspendido temporalmente de la corporación en marzo de 2023 por comentarios que hizo criticando la nueva política de asilo del entonces gobierno conservador. Esto llevó a que las reglas de la BBC sobre publicaciones en redes sociales fueran actualizadas para decir que los presentadores de programas de alto perfil fuera de las noticias tenían una "responsabilidad de respetar la imparcialidad de la BBC, debido a su perfil en la BBC."

Lineker fue uno de los 500 personajes de alto perfil que firmaron una carta abierta en febrero instando a la BBC a volver a transmitir un documental, "Gaza: How to Survive a War Zone," en su servicio de streaming, BBC iPlayer. El documental fue retirado después de que se supo que su narrador de 13 años era hijo de un funcionario de Hamás.

La semana pasada, en una entrevista con el periódico The Daily Telegraph un día después de su disculpa inicial, Lineker habló sobre la conducta de Israel en la guerra contra Hamás en Gaza, diciendo que aquellos que guardaban silencio al respecto eran "casi cómplices".

Carrera mediática de Lineker La BBC ha perdido algo de un tesoro nacional que se ha vuelto casi tan conocido como locutor como lo fue como futbolista.

Lineker es uno de los mejores jugadores de Inglaterra: anotó 48 goles en 80 partidos para su país y fue el máximo goleador en la Copa Mundial de 1986 en México. Se convirtió en una personalidad de televisión elegante, ingeniosa y conocedora, y en un querido de los medios, con ocho,siete millones de seguidores en X y 1,dos millones de seguidores en Instagram. Ha sido el presentador principal de "Match of the Day" de la BBC desde 1999 y utilizó su estatus como freelance para trabajar para otros medios como NBC, Al Jazeera y BT Sport.

Lineker, quien jugó su fútbol de club para Everton, Tottenham y Barcelona, es el cofundador de los exitosos podcasts "Goalhanger", el creador de la popular serie "The Rest is History" y sus derivados sobre política, fútbol, entretenimiento y dinero.

Reacción a la salida de Lineker

La salida de Lineker de la BBC fue elogiada por la Campaña Contra el Antisemitismo, que dijo que se había convertido en "un símbolo de la podredumbre en el corazón de nuestra emisora nacional."

El grupo agregó que a Lineker se le permitió "repetidamente eludir las propias reglas de la BBC sobre imparcialidad, abusando de su posición para promover su política cada vez más propagandista, vilipendiando a aquellos con los que no está de acuerdo, e incluso promoviendo mensajes deshumanizantes y extremos".

Lineker ha aceptado que ser franco con sus opiniones lo convertiría en un objetivo, pero para muchos, ha fortalecido su estatus como una de las figuras más populares de Gran Bretaña.

"Gary ha sido una voz definitoria en la cobertura de fútbol para la BBC durante más de dos décadas. Su pasión y conocimiento han dado forma a nuestro periodismo deportivo y le han ganado el respeto de los fanáticos del deporte en todo el Reino Unido y más allá. Queremos agradecerle por la contribución que ha hecho".

"Match of the Day" — un programa nocturno que ha estado en funcionamiento desde la década de 1960 y es considerado una institución en Gran Bretaña — será presentado por Kelly Cates, Mark Chapman y Gabby Logan para el inicio de la temporada 2025-26. Ninguno de ellos son exjugadores de fútbol.