Gasolina en EU alcanza su nivel más alto

NUEVA YORK.- La guerra con Irán ha sacudido el flujo mundial de petróleo, y los costos del combustible más altos ya están presionando a los hogares en todo el mundo. En Estados Unidos, los conductores ahora enfrentan los precios de la gasolina más altos que han visto en casi dos años y medio.

Según el club automovilístico AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina regular era de 3,79 dólares el martes (1 dólar por litro), comparados con los 2,98 dólares (78 centavos por litro) que los consumidores pagaban antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán el 28 de febrero. La última vez que precios de la gasolina fueron tan altos como ahora fue en octubre de 2023.

"Es bastante difícil. Quiero decir, los tiempos son duros para todos en este momento", comentó Amanda Acosta, residente de Luisiana, mientras llenaba el tanque de su auto esta semana. "Estoy recibiendo mucha menos gasolina y pagando mucho más dinero".

El golpe en la gasolina ha sido uno de los impactos económicos más inmediatos del conflicto, porque el precio del crudo se ha disparado y ha oscilado rápidamente en las últimas semanas debido a interrupciones persistentes en la cadena de suministro y recortes de grandes productores en todo Oriente Medio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí