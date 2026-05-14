"Genocida bloqueo de EU asfixia Cuba"

La Habana, Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este miércoles en redes sociales a EU de estar "asfixiando" a la isla con el "genocida bloqueo energético" que le impide importar combustibles.

"EL CERCO ENERGÉTICO QUE NIEGAN ESTÁ ASFIXIANDO A CUBA", escribió en mayúsculas el presidente cubano.

El presidente Díaz-Canel afirmó que el "dramático agravamiento" de los apagones en la isla tiene "una única causa", que es "el genocida bloqueo energético al que EU somete" a Cuba, "amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible".

A este respecto, la estatal Unión Eléctrica (UNE) pronosticó para este miércoles que el mayor apagón de esta jornada dejará sin corriente de forma simultánea a un 63 % del país.

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"Lo que los voceros del régimen estadounidense tratan de mostrar al mundo como consecuencia directa de una mala gestión del Gobierno cubano es, en realidad, el resultado de un perverso plan que pretende llevar a niveles extremos las carencias y dificultades del pueblo", argumentó el presidente.

A juicio del mandatario cubano, las sanciones contra Cuba tienen como "principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo".