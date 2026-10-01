Glaciares suizos perdieron 5.5% de hielo en 2026

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ZÚRICH, Suiza.- Los glaciares de Suiza, el país que alberga la mayor cantidad en los Alpes, perdieron este año el 5,5% de su volumen de hielo, la segunda mayor caída porcentual de que se tiene registro, debido a las olas de calor y a las escasas nevadas invernales, informaron expertos.

"Los glaciares alpinos no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir a largo plazo en estas condiciones", señalaron el servicio suizo de monitoreo de glaciares GLAMOS y la Academia Suiza de Ciencias en un comunicado difundido el jueves.

Los expertos indican que la tendencia ha empeorado en los últimos años: solo en los últimos cinco, el volumen de hielo en Suiza ha disminuido casi una quinta parte.

El informe da cuenta de las más recientes preocupaciones de que el calentamiento global causa estragos en Europa, el continente que se calienta más rápido

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en el mundo.

"El calentamiento que experimentamos ahora puede atribuirse al 100% al cambio climático antropogénico. Es así de simple", afirmó Matthias Huss, quien dirige GLAMOS. "Sin las emisiones humanas o los combustibles fósiles, no tendríamos ningún calentamiento en este momento".

El retroceso récord del hielo glaciar en Suiza se produjo en 2022, cuando el calor del verano, las escasas nevadas invernales y una inusual capa de polvo rojizo arrastrado desde el Sahara oscurecieron los glaciares y provocaron que absorbieran más calor.

Huss explicó que la cobertura de nieve en invierno era importante por dos razones.

"Por un lado, protege el hielo desnudo contra el derretimiento. Cuanto más tiempo se mantiene la nieve, más tiempo se evita la pérdida de hielo antiguo", explicó Huss en una entrevista en el Instituto Politécnico Federal ETHZ, donde es profesor de glaciología.

"Por otro lado, la nieve también es importante para generar nuevo alimento para el glaciar. Cuanta más nieve haya, mayor es el potencial de conservar parte de esa nieve a gran altitud y formar nuevo hielo", agregó.