Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

NUEVA YORK (AP) — La temporada navideña comenzó el jueves con enormes globos de helio flotando por Nueva York en el Día de Acción de Gracias. Los asistentes al desfile que desafiaron las bajas temperaturas, disfrutaron de nuevos globos que representaban a Buzz Lightyear, Mario de Nintendo y Pac-Man.
