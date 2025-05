Gobierno de Chile envía proyecto al Congreso para despenalizar el aborto

SANTIAGO (AP) — El gobierno de Chile envió el miércoles al Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo que ya ha recibido críticas de la Iglesia católica y de sectores conservadores.

La iniciativa busca ampliar la ley de interrupción del embarazo en tres causales —riesgo de vida del feto, de la madre o embarazo producto de una violación— aprobada en 2017 durante el segundo gobierno de la izquierdista Michelle Bachelet (2014-2018).

Durante la presentación en el Palacio de la Moneda, la sede del Ejecutivo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que "los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales" y agregó que el plazo de 14 semanas sigue el modelo de Alemania, España y Argentina.

El tratamiento del proyecto se anticipa difícil. La coalición del presidente Gabriel Boric no tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso y el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, y el titular del Senado, Manuel José Ossandón —ambos del partido conservador Renovación Nacional— afirmaron que no lo tratarían a menos que el Ejecutivo le diera carácter de urgente.

"Queremos que se ponga en tablas. Acá no vamos a avanzar a tropezones, queremos que se debata", dijo Orellana. "Lamento que la disposición inicial sea vetar el debate. No hay por qué temer un debate de cara a la ciudadanía", agregó.

"Creemos que la dignidad de la persona humana es lo primero que se tiene que respetar desde la política, desde el Estado, y para nosotros ahí hay una persona y es atentatorio contra la dignidad humana aprobar un proyecto de ley de aborto", dijo el diputado y presidente del partido conservador Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, a CNN Chile.

Asimismo, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile señaló la víspera, ante la inminente presentación del proyecto, que lamentaba "profundamente estas iniciativas que atentan contra el valor sagrado e inviolable de la vida humana".

Por su parte, la candidata presidencial del oficialista Socialismo Democrático, Carolina Tohá, afirmó que "nadie se puede sorprender porque haya voces de personas que no son partidarias de este proyecto y yo creo que eso es legítimo. No todo el mundo está obligado a respaldar el proyecto, pero lo que no es posible es negarse a discutirlo".

Boric, cuyo mandato termina en marzo de 2026, se había comprometido a enviar la propuesta al Congreso en el segundo semestre de 2024 para cumplir una de sus promesas de campaña, pero la presentación se pospuso.

La ministra Orellana dijo que "sería ingenuo" creer que el proyecto se va a aprobar antes de que Boric termine su mandato. "Sabemos que son debates largos, por eso más vale la pena iniciarlos", añadió.

La propuesta, indicó Orellana, no introduce cambios a la objeción de conciencia de los médicos y de las instituciones de salud que "ya están en el código sanitario".

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, opinó que la prioridad debe ser mejorar la implementación de la ley vigente desde 2017. "En temas de aborto todavía hay mucho que hacer por hacer valer la ley de aborto en tres causales", comentó a la radioemisora Cooperativa.

Algunos países de la región que han despenalizado el aborto son Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay. En otras naciones está permitido cuando hay riesgos para la salud de la madre, el embarazo es fruto de una violación o existen malformaciones fetales incompatibles con la vida.

El aborto está prohibido sin excepciones en El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.