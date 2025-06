Gobierno de EEUU ordena a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela abandonar el país

MIAMI (AP) — El Departamento de Seguridad Nacional informó el jueves que ha comenzado a notificar a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que su permiso temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos ha sido revocado y que deben abandonar el país.

Los avisos de rescisión están siendo enviados por correo electrónico a las personas que ingresaron al país como parte de un programa de permisos condicionales humanitarios, dijeron los funcionarios.

Desde octubre de 2022, alrededor de 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela fueron autorizadas a ingresar a Estados Unidos bajo el programa creado por el gobierno de Biden. Llegaron con patrocinadores financieros y se les otorgaron permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos por dos años.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que las cartas informan a las personas que tanto su estatus legal temporal como su permiso de trabajo han sido revocados "con efecto inmediato". Se alentó a cualquier persona que viva ilegalmente en Estados Unidos a salir utilizando una aplicación móvil llamada CBP Home, y se dijo que los individuos recibirán asistencia para el viaje y 1.000 dólares al llegar a su país de origen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El DHS no proporcionó detalles sobre cómo el gobierno de Estados Unidos encontrará o contactará a las personas una vez que se vayan o cómo recibirán el dinero.

El presidente estadounidense Donald Trump prometió durante su campaña poner fin a lo que llamó el "abuso generalizado" de los permisos de entrada humanitarios, una añeja herramienta legal que los presidentes han utilizado para permitir que personas de países donde hay guerra o inestabilidad política ingresen y vivan temporalmente en Estados Unidos.

Trump prometió deportar a millones de personas que están en Estados Unidos sin autorización, y como presidente también ha estado terminando con las vías legales creadas para que los inmigrantes vengan a Estados Unidos y se queden y trabajen.

Su decisión de terminar el programa de permisos condicionales humanitarios para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos fue impugnada en los tribunales, pero el mes pasado la Corte Suprema permitió a la administración Trump revocar esas protecciones legales temporales.

Defensores de los inmigrantes expresaron preocupación por la decisión del gobierno estadounidense de enviar los avisos a más de medio millón de individuos.

"Es una decisión profundamente desestabilizadora", comentó Krish O'Mara Vignarajah, presidenta de Global Refugee, una organización sin fines de lucro que apoya a refugiados y migrantes que ingresan a Estados Unidos. "Estas son personas que siguieron las reglas... pasaron controles de seguridad, pagaron su propio viaje, obtuvieron autorización de trabajo y comenzaron a reconstruir sus vidas".

Zamora, una cubana de 34 años que llegó bajo el patrocinio de un ciudadano estadounidense en septiembre de 2023, dijo que teme la deportación. Sin embargo, por ahora, no tiene planes de abandonar el país.

"Tengo miedo que me arresten y que mi hijo esté en la escuela", comentó Zamora, quien pidió ser identificada solo por su apellido por temor a ser deportada. "Me da miedo que me devuelvan a Cuba. La situación es muy difícil ahí".

Zamora dijo que ha buscado otras formas de permanecer legalmente en Estados Unidos a través de la Ley de Ajuste Cubano, una ley que permite a los cubanos que han llegado legalmente a Estados Unidos y cumplen con ciertos requisitos solicitar residencia permanente.

Aunque su proceso aún no ha sido aprobado, tiene la esperanza de que le permita permanecer legalmente en Estados Unidos. Mientras tanto, dijo que dejará de trabajar en una clínica si es necesario.

"Voy a esperar tranquila sin meterme en problemas", dijo. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.