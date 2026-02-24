Gobierno de Panamá ocupa puertos del canal

Ciudad de Panamá.- El gobierno de Panamá utilizó el lunes los dos puertos en las entradas del canal interoceánico que operaba la empresa hongkonesa CK Hutchison luego de que quedara firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que había declarado inconstitucional la concesión a esa compañía.

En conferencia de prensa, el director de puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, Max Florez, indicó que esa dependencia "tomó posesión de sus puertos y garantizará la continuidad de la operación".

Horas antes, el gobierno había ordenado la ocupación "por motivo de interés social urgente" y establecido que la misma abarcaba "todos los bienes muebles, lo cual incluye... grúas, vehículos a motor de cualquier índole, computadoras, programas, software y demás bienes de cualquier naturaleza que se encuentren dentro o fuera de las instalaciones de los Puertos de Balboa y Cristóbal".

"Hemos tomado un decreto de ocupación que es una medida legal y legítima para un período de transición", agregó Florez.

Agregó que este mismo lunes la junta directiva de la Autoridad Marítima aprobará un plan para la operación transitoria de los puertos por hasta 18 meses hasta que se seleccione a los operadores definitivos.

El designado por el gobierno panameño para liderar el proceso de transición es Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal.

El 29 de enero el tribunal máximo declaró inconstitucional la ley que había aprobado el contrato de concesión otorgado a PPC, para operar esos dos puertos. La decisión también alcanzó la prórroga concedida en 2021, dejando sin sustento legal la extensión de la concesión.