Gobierno de Perú retira libro escolar con enlace a web de contenido sexual

La ministra de Educación de Perú, Flor Pablo, anunció este lunes el retiro de un libro de texto para el tercer año de educación secundaria que contenía un enlace a una página web con contenido sexual, y señaló que se identificará y sancionará a los responsables de este hecho.



Al presentarse ante la comisión de Educación del Congreso para informar sobre la política nacional educativa y los planes estratégicos que impulsará durante su gestión, Pablo rechazó que se haya incluido un enlace a la enciclopedia electrónica cubana EcuRed que se refiere al coito anal.



"El enfoque de género del currículo nacional no tiene nada que ver con ese enlace que ha aparecido en un libro de tercero de secundaria. Eso quiero dejarlo por sentado. Una cosa es una educación con derechos, integral, y otra, la que tiene determinados contenidos que hacen daño", enfatizó.



La ministra remarcó, en ese sentido, que se ha ordenado el retiro de texto escolar "Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica", tanto de la web institucional y del portal Perúeduca.



Pablo consideró que este tema "no se trata de simples errores", aunque recibió críticas de legisladores, en su mayoría fujimoristas, que se oponen al enfoque de género en la educación nacional, al que denominan como "ideología de género".



Al respecto, la legisladora Tamar Arimborgo aseguró que una simple disculpa no solucionará la pérdida millonaria producida por el retiro de los libros, mientras que el también congresista Juan Carlos Gonzales dijo que se trata de un tema ideológico que "no (es) de ahora, es de ayer".



El parlamentario Julio Rozas, quien representa a las iglesias evangélicas, exigió que la ministra suscriba una resolución en la que ordena el retiro del enfoque de género de los textos escolares y se incorpore uno en favor de los derechos humanos.



La polémica se presentó después de que el pasado miércoles la Corte Suprema de Perú declaró "infundada en todos sus extremos" una demanda presentada por un colectivo de padres de tendencia conservadora contra la aplicación del enfoque de género en el currículo de educación básica.



Este tema generó enfrentamientos y demandas durante los últimos años en Perú y en noviembre de 2018 reunió a miles de personas, convocadas por el colectivo "Con mis hijos no te metas" para protestar contra su implementación en la educación peruana.



A pesar de que el objetivo del enfoque es enseñar tolerancia e igualdad entre hombres y mujeres, así como hacia las distintas orientaciones sexuales, organizaciones y políticos conservadores afirman que el Estado busca influir a través de la escuela con lo "ideología de género", que consideran que alienta la homosexualidad y va contra "la familia y los valores tradicionales".



El Ministerio de Educación ha señalado que el objetivo es buscar igualdad de oportunidades de estudio, trabajo y trato para hombres y mujeres, eliminar estereotipos, fomentar relaciones equitativas y de respeto y evitar situaciones de acoso escolar.



El Gobierno también recordó que "la homosexualidad no se aprende", pero sí se aprende la homofobia, los estereotipos, el racismo y el odio, lo que se quiere desterrar desde la educación pública.



La ministra Pablo reiteró este lunes en el Congreso que se revisarán los textos y que se harán las correcciones para evitar que los escolares reciban contenidos inapropiados.



Añadió que su sector impulsa los aprendizajes útiles para la vida, la confianza de los docentes, instituciones educativas fortalecidas, amables y seguras, una infraestructura que garantice condiciones para el aprendizaje, la gestión educativa moderna, transparente y centralizada, y una educación superior articulada y de calidad.



Esos objetivos, agregó, se desarrollarán en base al diálogo social, el enfoque territorial, la articulación de los servicios y la corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno, de la sociedad civil y de las familias.