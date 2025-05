Gobierno de Trump busca recortar $100 millones a Harvard

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump ha solicitado a las agencias federales que cancelen contratos con la Universidad de Harvard por un valor de aproximadamente 100 millones de dólares, dijo el martes un alto funcionario gubernamental, intensificando el enfrentamiento del mandatario con la universidad más antigua y rica del país.

El gobierno ya ha cancelado más de 2,600 millones de dólares en subvenciones federales para investigación en la escuela, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, que ha rechazado las demandas de la administración para cambiar varias de sus políticas.

En un borrador de carta de la Administración de Servicios Generales se ordena a las agencias que revisen los contratos con la universidad y busquen proveedores alternativos. El gobierno planea enviar una versión de la carta el martes, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para describir las deliberaciones internas.

The New York Times fue el primer medio en informar sobre la carta.

Trump ha arremetido contra Harvard, calificándola de semillero de liberalismo y antisemitismo. La escuela presentó una demanda el 21 de abril por las exigencias de cambios en el liderazgo, la gobernanza y las políticas de admisión de la universidad por parte de la administración. Desde entonces, ésta recortó el financiamiento federal de la escuela, tomó medidas para cortar la inscripción de estudiantes internacionales y ha amenazado su estatus de exención de impuestos.

Los contratos incluyen investigación científica y capacitación ejecutiva

El gobierno ha identificado alrededor de 30 contratos en nueve agencias que serían revisados para su cancelación, según otro funcionario gubernamental que no estaba autorizado a hablar públicamente y proporcionó detalles bajo condición de anonimato.

Los contratos suman aproximadamente 100 millones de dólares. Incluyen capacitación ejecutiva para funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, investigación sobre resultados de salud relacionados con bebidas energéticas y un convenio de servicios de investigación de estudiantes de posgrado.

A las agencias con contratos considerados críticos se les ha ordenado que no los detengan de inmediato, sino que elaboren un plan para hacer la transición a un proveedor diferente que no sea Harvard.

La carta se aplica solo a los contratos federales con Harvard y no a sus subvenciones de investigación restantes.

Trump amenaza con dar el financiamiento de Harvard a escuelas técnicas

El mandatario arremetió contra Harvard en las redes sociales durante el fin de semana, amenazando con recortar 3 mil millones de dólares adicionales en subvenciones federales y dárselos a escuelas técnicas de todo Estados Unidos. No explicó a qué subvenciones se refería ni cómo podrían ser reasignadas.

Trump también acusó a Harvard de negarse a revelar los nombres de sus estudiantes extranjeros. En una nueva línea de ataque, argumentó que los países de origen de los estudiantes no pagan nada por su educación y que algunos de ellos "no son en absoluto amigables con Estados Unidos". Los estudiantes internacionales no son elegibles para recibir ayuda financiera federal, pero Harvard ofrece su propia ayuda a estudiantes extranjeros y nacionales.

"Seguimos esperando las Listas de Estudiantes Extranjeros de Harvard para que podamos determinar, después de un gasto ridículo de MILES DE MILLONES DE DÓLARES, cuántos lunáticos radicalizados, todos alborotadores, no deberían ser admitidos de nuevo en nuestro país", dijo Trump en las redes sociales.

No se sabe exactamente qué es lo que exige el mandatario. El gobierno federal ya tiene acceso a la información de visas y otros registros sobre estudiantes extranjeros en Harvard y otras universidades.

El Departamento de Seguridad Nacional ha exigido que Harvard entregue una gran cantidad de archivos relacionados con sus estudiantes extranjeros, incluidos registros disciplinarios y archivos relacionados con "actividad peligrosa o violenta".

Harvard dice que cumplió la orden, pero la agencia indicó que su respuesta fue insuficiente y emprendió acciones para revocar la capacidad de la universidad para inscribir estudiantes extranjeros. Un juez federal de Boston bloqueó temporalmente la medida después de que Harvard demandó.

Otros países responden

El gobierno de Japón dijo el martes que busca formas de ayudar a los estudiantes extranjeros de Harvard. La ministra de Educación, Toshiko Abe, declaró a los periodistas que planeaba pedir a las universidades japonesas que compilaran medidas para apoyar a los estudiantes internacionales.

La Universidad de Tokio, la principal escuela de Japón, estudia la posibilidad de aceptar temporalmente a algunos estudiantes de Harvard afectados por las sanciones de Trump.