Gobierno de Trump da un importante paso para desmantelar el Departamento de Educación

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Educación de Estados Unidos ha transferido algunos de sus programas de subvenciones más importantes a otras agencias federales, mientras el gobierno del presidente Donald Trump acelera su plan para abolirlo.

Esto representa un importante avance hacia el desmantelamiento del departamento por parte de la administración, que ha implicado principalmente recortes de empleos desde que Trump solicitó su eliminación mediante una acción ejecutiva emitida en marzo.

Seis nuevos acuerdos firmados por el Departamento de Educación trasladarán a otras agencias miles de millones de dólares en programas de subvenciones. El más notable es uno que pondrá algunos de los mayores flujos de financiamiento federal para escuelas de educación básica, incluido el dinero del Título I para escuelas que atienden a comunidades de bajos ingresos, a cargo del Departamento de Trabajo.

Los opositores han instado a no realizar tal reorganización, argumentando que podría afectar programas que apoyan a algunas de las poblaciones estudiantiles más vulnerables del país. Algunos sostienen que otras agencias no tienen la experiencia con la que cuenta el Departamento de Educación y de la que dependen las escuelas y las familias.

Un sindicato que representa a los trabajadores del departamento dijo que los estudiantes, educadores y familias dependen del apoyo de la agencia para las escuelas.

"Esa misión nacional se debilita cuando sus funciones principales se dispersan entre otras agencias federales o estatales que no están equipadas ni posicionadas para proporcionar el mismo apoyo y servicios que el personal del Departamento de Educación", señaló Rachel Gittleman, presidenta de AFGE Local 252.

Los funcionarios del departamento dijeron que los programas seguirán siendo financiados en los niveles establecidos por el Congreso. No indicaron si los cambios provocarían más recortes de empleos en el departamento, que se ha visto reducido por oleadas de despidos masivos y ofertas de jubilación voluntaria.

"La Administración de Trump está tomando medidas audaces para desmantelar la burocracia educativa federal y devolver la educación a los estados", afirmó en un comunicado la secretaria de Educación, Linda McMahon. "Cortar capas de burocracia en Washington es una pieza esencial de nuestra misión final".

La acción no modifica la cartera de préstamos estudiantiles de 1,6 billones de dólares del Departamento de Educación y su financiamiento para estudiantes con discapacidades, aunque McMahon ha sugerido que ambos serían mejor gestionados por otros departamentos federales. Tampoco se ve afectada la Oficina de Derechos Civiles del departamento, que trabaja con estudiantes y familias que presentan denuncias de discriminación.

McMahon y su equipo han dedicado meses a elaborar los acuerdos, que permiten que el departamento reduzca gran parte de su presencia sin ninguna acción del Congreso. Esto se hace a través de acuerdos formales que las agencias suelen hacer entre ellas cuando su trabajo se superpone.

El Departamento de Educación probó la idea en junio con un acuerdo que trasladó programas de educación para adultos al Departamento de Trabajo. Los nuevos acuerdos llevan esto un paso más allá y sientan las bases para más.

Según el nuevo plan, el Departamento de Trabajo supervisará casi todos los programas de subvenciones que actualmente gestionan las oficinas del Departamento de Educación para educación básica y superior. Junto con el programa del Título I de 18.000 millones de dólares, eso incluye fondos más pequeños para capacitación de maestros, instrucción en idioma inglés y TRIO, un programa que ayuda a orientar a estudiantes de bajos ingresos para que obtengan títulos universitarios.

En los hechos, esto subcontratará la Oficina de Educación Primaria y Secundaria y la Oficina de Educación Postsecundaria del departamento, dos de sus unidades más grandes. Dos funciones principales de la oficina postsecundaria se mantendrán en el Departamento de Educación: la supervisión de la política de préstamos estudiantiles y la acreditación de universidades para recibir ayuda financiera federal para estudiantes.

El departamento dijo que los estados y las escuelas no deberían prever interrupciones en su financiamiento, pero sus fondos federales ahora provendrán del Departamento de Trabajo.

Otro acuerdo pondrá al Departamento de Salud y Servicios Humanos a cargo de un programa de subvenciones para padres que asisten a la universidad, junto con la gestión de la acreditación de escuelas médicas extranjeras. El Departamento de Estado se encargará de los programas de lenguas extranjeras. El Departamento del Interior supervisará programas para la educación de nativos americanos.

McMahon ha señalado insistentemente las que, en su opinión, son fallas del departamento mientras argumenta por su desaparición. En sus 45 años, se ha convertido en una burocracia inflada mientras los resultados estudiantiles continúan rezagados, afirma. Señala las puntuaciones de matemáticas y lectura de los alumnos de educación básica del país, que cayeron en picada tras las restricciones provocadas por la pandemia.

Su visión aboliría el Departamento de Educación y daría a los estados una mayor flexibilidad en la forma en la que gastan el dinero que ahora está destinado a propósitos específicos, como la alfabetización y la educación para estudiantes sin hogar. Eso, sin embargo, requeriría la aprobación del Congreso. La tarea se complica por el hecho de que, durante mucho tiempo, parte del trabajo central del departamento ha tenido apoyo bipartidista.

Los nuevos acuerdos son parte de un plan más amplio para demostrar que las escuelas y universidades de Estados Unidos pueden funcionar sin el departamento. Como parte del plan, los funcionarios dicen que McMahon seguirá recorriendo el país para resaltar los éxitos de las escuelas locales, y también pasará más tiempo presentando su propuesta a los legisladores en el Capitolio.