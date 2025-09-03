logo pulso
Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Mundo

Gobierno de Trump lleva disputa de aranceles a la Corte Suprema

La Corte de Apelaciones dejó los aranceles en vigor, pero el gobierno busca revertir el fallo. La disputa legal continúa.

Por AP

Septiembre 03, 2025 08:53 p.m.
A
Gobierno de Trump lleva disputa de aranceles a la Corte Suprema

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump llevó la disputa sobre sus aranceles a la Corte Suprema el miércoles, y solicitó a los jueces que evalúen rápidamente si el presidente tiene el poder de imponer amplias sanciones comerciales de conformidad con la ley federal.

El gobierno instó a la corte a revertir un fallo de un tribunal de apelaciones que determinó que la mayoría de los aranceles de Trump aplicados bajo una ley de poderes de emergencia eran ilegales.

La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal dejó los aranceles en vigor por ahora, pero el gobierno pidió a la Corte Suprema que interviniera rápidamente en una petición presentada el miércoles por la noche y proporcionada a The Associated Press.

