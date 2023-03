Gobierno español ante moción de censura presentada por Vox

La coalición izquierdista que gobierna España se enfrenta a una moción de censura presentada por el partido ultraderechista Vox que era debatida por los parlamentarios el martes, aunque tiene escasas probabilidades de éxito.

La votación en el Congreso de los Diputados de 348 escaños será el miércoles, pero ningún otro partido, aparte de los 52 legisladores de Vox, ha declarado su apoyo a la propuesta de derrocar a la coalición encabezada por el presidente socialista Pedro Sánchez.

En una medida ampliamente condenada por los demás partidos políticos y por la prensa española, el líder de Vox, Santiago Abascal, decidió ir en contra de la tradición y no se presentó como alternativa para asumir la jefatura del gobierno. En lugar de ello, en un intento por atraer votos de legisladores centristas e izquierdistas, Vox convenció a un exmiembro del Partido Comunista y profesor universitario para liderar la moción de censura.

Ramón Tamames, de 89 años y quien fue legislador en las décadas de 1970 y 1980, ha prometido que, si la votación prosperara, su único acto como presidente será el de convocar a una elección nacional para la misma fecha de las elecciones locales programadas para el 28 de mayo.

Si bien Tamames ha dicho que no está de acuerdo con muchas de las posiciones de Vox —incluyendo su negación del cambio climático, sus acusaciones de que los migrantes traen delincuencia y sus ataques contra el feminismo— dice que sí comparte las inquietudes del partido en cuanto a los separatismos catalán y vasco.

Vox anunció su intención de presentar la moción de censura luego que el gobierno de Sánchez en diciembre modificó las leyes de sedición y malversación de fondos a fin de reducir las presiones judiciales sobre los separatistas catalanes.

"Señor Abascal, el candidato que presenta es simplemente un señuelo para esconderse y esconder a su infumable proyecto político", dijo Sánchez al organizador de la votación.

Respondió Abascal, con tono irónico: "¿Debo pedir disculpas? No era nuestra intención degradar la huella histórica de esta legislatura. No podemos degradarla más de lo que ustedes lo han hecho. No se puede rebajar más la dignidad de esta legislatura".

El conservador Partido Popular, el principal de oposición, ha anunciado que se abstendrá en la votación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la moción de censura, diciendo que solo le dará una victoria parlamentaria a Sánchez y que es innecesaria ya que hay una elección general programada para diciembre.

La coalición de Sánchez, que gobierna con el apoyo del izquierdista Unidas Podemos y de partidos separatistas vascos y catalanes, está tratando de recuperarse de una reciente división interna sobre qué hacer con una ley sobre el consentimiento sexual que inadvertidamente ha llevado a reducciones de penas de cárcel para cientos de criminales. Los socios de la coalición están tratando de restaurar su reputación como impulsores de leyes progresistas y eficaces antes de que España asuma la presidencia del Consejo Europeo en julio.