Gobierno neerlandés cambia sistema adopciones internacionales tras escándalo

LA HAYA, Países Bajos (EFE).- Las adopciones de niños desde el extranjero sólo se permitirán en Países Bajos a través de una agencia gubernamental que se establecerá para esta tarea y no será posible recurrir a intermediarios para adoptar en terceros países, tras el estallido de un escándalo de irregularidades y tráfico de niños en procesos anteriores.



Según confirmaron este viernes fuentes oficiales al diario neerlandés AD, el Gobierno seguirá así la recomendación de una comisión de investigación que confirmó que hubo abusos graves como robos y tráfico de niños en procesos de adopciones, especialmente durante la segunda mitad del siglo pasado, cuando había poca supervisión de las adopciones.

La agencia Efe habló con jóvenes adoptados, padres y activistas en Países Bajos, Bangladesh, Brasil, Sri Lanka y Colombia para desmadejar el cúmulo de irregularidades en las que se produjeron las adopciones internacionales en Países Bajos entre 1967 y 1998, y todos denunciaron falsificación de registros, engaños e incluso la sustracción de bebés.

"Mis documentos están falsificados, no puedo encontrar ninguna información sobre mis raíces. Siempre supe que fui adoptada, para mí eso no es un problema, el problema es que mis papeles son falsos y es muy posible que mi madre biológica no quisiera darme en adopción", relató la neerlandesa Dewi Deijle, adoptada en Indonesia.

En febrero del año pasado, Países Bajos suspendió cualquier nueva adopción en el extranjero "para proteger a los niños y a sus padres biológicos contra los abusos" porque el "sistema contiene todavía vulnerabilidades inherentes".

El comité señaló que hubo adopciones sin el consentimiento de los padres biológicos, que se llegaron a pagar sobornos e incluso a falsificar formularios para continuar con el proceso y trasladar a los niños hasta Países Bajos desde países como Brasil, Colombia o Sri Lanka.

Aunque todavía no se sabe cuándo se reanudarán las adopciones internacionales, el plan del ejecutivo neerlandés es que cualquier persona en Países Bajos que quiera adoptar en el futuro tendrá que hacerlo a través de una agencia gubernamental que se establecerá más adelante, y los niños solo podrán ser trasladados a Países Bajos si no pueden ser atendidos en su país de origen.

No está claro cómo funcionará esa organización ni cuándo se pondrá en marcha, pero Franc Weerwind, ministro de Protección Legal, cree -según AD- que las cuatro intermediarias privadas que existe ahora podrían fusionarse en una "fundación pública" bajo supervisión del gobierno, reanudando entonces las adopciones internacionales bajo condiciones muy estrictas.

El Gobierno neerlandés hablará de esta cuestión en una reunión prevista para hoy y se espera que el lunes se anuncie el plan detallado.

Las adopciones en el extranjero ya se han reducido drásticamente en la década anterior, pasando de 700 en 2010 a 145 en 2019, según datos oficiales.